Prvi Sjevernokorejac u Seriji A

Talentovani napadač Han Kvang Son prvi je fudbaler iz Sjeverne Koreje koji je potpisao za neki italijanski klub.

Član Serije A Kaljari objavio je danas da je doveo osamnaestogodišnjeg igrača nakon uspješno odrađene probe.

Han će igrati za Primavera tim Kaljarija, ali će na njega moći da računa i trener prvog tima Masimo Rasteli.

On je sa selekcijom Sjeverne Koreje osvojio prvenstvo Azije za igrače do 16 godina 2014., a naredne godine je privukao pažnju dobrim igrama na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina.

(sportklub.rs)