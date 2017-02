Ranjeni Siti na ubojite "kneževe"

S mnogo briga Pep Gvardiola i njegov Mančester Siti dočekuju Monako u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Povrede kroje tim španskom stručnjaku, koji će za protivnika imati ekipu koja je samo na 26 utakmica prvenstva Francuske postigla 76 pogodaka.

Prebogati Mančester Siti već godinama želi da se popne na krov Evrope, a ove sezone će im Monako biti prva prepreka u eliminacionoj fazi. "Građani" će teško do titule prvaka Engleske, dosta se muče i u FA kupu pa im je jedna od šansi za trofej ove sezone Liga šampiona. Iako na papiru možda imaju laganog protivnika, to sigurno neće biti tako jer su "kneževi" jedna od najefikasnijih ekipa Starog kontinenta i trenutni lider prvenstva Francuske. S druge strane četa Pepa Gvardiole u ovaj meč ulazi dosta oslabljena, a to se posebno odnosi na povrijeđenog Gabrijela Hesusa, koji je odlično počeo mandat u Sitiju. Neće biti ni Ilkaja Gundogana, što je sigurno veliki hendikep za Engleze. Hesus se povrijedio u nezgodno vrijeme, a počeo je prilično efikasno, pošto je na pet utakmica uspio tri puta da zatrese mrežu protivnika.

"Igrali smo protiv Totenhema bez Hesusa. Odigrali smo vrlo dobar meč protiv jednog od najboljih timova Premijer lige. Igrali smo dobro s njim, ali i bez njega. Tužan sam, to je sigurno. Nedostajaće nam obojica i biće teško bez njih. Ali, imamo sedam napadača i sigurno da će veoma važan za nas biti Serhio Aguero", rekao je Gvardiola.

Dok Gvardiola ima mnogo muka, u Monako imaju sjajnu sezoni i mogu da se pohvale podatkom da su postigli 2,92 gola po utakmici prvenstva Francuske, što je podatak vrijedan pažnje s obzirom na to da Liga 1 ne važi za efikasno prvenstvo. Postigli su čak 26 golova više od prvog pratioca PSŽa, a u čak 10 utakmica su postigli četiri ili više golova. Da mogu da se nadaju eliminaciji "građana" govori to da su u grupnoj fazi elitnog takmičenja dva puta savladali Totenhem sa po 2:1. Susret na Gradskom stadionu u Mančesteru počinje u 20.45 i biće to prvi međusobni duel ova dva tima.

U drugom meču večeri snage će u Njemačkoj odmjeriti Bajer Leverukuzen i Atletiko Madrid. Ovo će biti peti duel ove dvije ekipe, koje imaju po jednu pobjedu. Atletiko je blagi favorit, možda najviše zbog odličnih rezultata u Evropi prethodnih godina, kada je u dva navrata bio vicešampion Starog kontitnenta. I ovaj meč igra se s početkom u 20.45 na "Baj areni".