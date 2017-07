Rasterećeni Željezničar želi dobar rezultat protiv AIK-a

Fudbalere Željezničara, nakon što su eliminisali crnogorsku Zetu, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope očekuje dvomeč sa švedskim AIK-om. Prva utakmica igraće se sutra naveče na Grbavici, a iz tabora "plavih" očekuju pune tribine, veliku podršku i na kraju dobar rezultat, posebno zbog činjenice da susret očekuju rasterećeni.

AIK je trenutno četvrtoplasirana ekipa švedskog prvenstva s osam bodova manje od lidera FF Malmea. Ono što bi mogla biti prednost gostiju jeste upravo činjenica da su u takmičarskoj formi, jer je Allsvenskan liga u punom jeku.

Ipak, Slavko Petrović i njegovi izabranici nadaju se da mogu odgovoriti na izazov koji je pred njima.

"AIK je ekipa za poštovanje. Neko ko je 11 puta bio šampion i devet puta pobjednik Kupa zaslužuje respekt. Straha nemamo, jer nas čeka drugačija utakmica u odnosu na Zetu, znamo pod kakvim pritiskom moranja smo igrali. Bio je to zaista ogroman pritisak, a ovo je utakmica u kojoj protiv kluba, koji je favorit, bez pritisak možemo pokazati da možemo da se nosimo s takvim timovima", kazao je Petrović, te nastavio:

"Nadam se da će nam to uspeti i da ćemo pružiti partiju koja će pleniti. S nama su dva nova igrača, Sinan Ramović i Dženis Beganović, koji će biti u konkurenciji za sastav. Tu je i Josip Projić koji je još na listi čekanja, i očekujemo da nam iz UEFA-e potvrde da može i on igrati."

Između dvomeča sa Zetom i ovog s AIK-om, redove "plavih" napustio je najbolji napadač Ivan Lendrić, koji će karijeru nastaviti u francuskom drugoligašu Lensu.

"Neće biti nekih velikih promjena u odnosu na ekipu koja je igrala protiv Zete. Umjesto Lendrića će igrati Stevo Nikolić, koji je zaslužio šansu. I u revanšu sa Zetom je pokazao da zna stati na loptu i pomoći ekipi. Protiv ekipe kakva je AIK mislim da nam može biti od velike koristi", istakao je Petrović.

U revanšu sa crnogorskim predstavnikom, Goran Zakarić je postigao prelijepi pogodak i u dobrom raspoloženju očekuje duel s AIK-om.

"Sigurno je da nas čeka sasvim drugačija utakmica, nego što je to bilo za Zetom. Pokazali smo protiv njih da smo bolji i kvalitetniji, te ostvarili cilj. Prema AIK-u imamo poštovanja. To je veliki klub, ali ulazimo s maksimalnom ozbiljnošću da odigramo kako znamo i pokažemo se u što boljem svjetlu i sebi samima, a i publici. Nadam se da ćemo biti maksimalno skoncentrisani i dati sve od sebe da dođemo do dobrog rezultata za revanš. Zašto se ne bismo nadali tom prolasku u treće pretkolo, a i ako ne uspijemo, nećemo biti razočarani", rekao je Zakarić.

FK Željezničar je za sutrašnju utakmicu s AIK-om odštampao 10.756 ulaznica, a već danas rasprodane su sve za istočnu i južnu tribinu Grbavice na kojoj su smješteni najvatreniji navijači. Susret drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraće se sutra naveče s početkom u 20.45 sati.

Revanš utakmica između AIK-a i Željezničara igraće se na Friends areni u Solni, kod Stokholma, 20. jula u 19 sati.

Ukoliko se bh. predstavnik plasira u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, ime protivnika saznaće 14. jula, kada će u Nionu biti održan žrijeb parova.