Ronaldo: Ko sumnja u mene, u manjini su

Najbolji fudbaler Real Madrida Kristijano Ronaldo, strijelac dva gola u pobjedi nad Bajernom u Minhenu (2:1) u Ligi šampiona, istakao je da je na pravi način odgovorio kritičarima i poručio im da su u manjini, ali ne i blizu njegovog tima.

Portugalac, vlasnik Zlatne lopte za najboljeg igrača, na Alijanc areni postigao je 100. gol u evrokupovima i postao prvi fudbaler koji je došao do tog poduhvata.

"Istina je da sam veoma srećan. Odgovorio sam na pravi način, ne znam ko to sumnja u mene, ali oni su u manjini. Ljudi koji su blizu mene me vole, nemam u to sumnju", rekao je Ronaldo poslije meča u Minhenu, nakon spekulacija da su pojedini fudbaleri Reala tražili da mu se umanji minutaža.

On ne krije da je zadovoljan što je kraljevski klub uspjeo da preokrene i stekne prednost pred revanš četvrtfinala Lige šampiona.

"Nije lako suprostaviti se timu kao što je Bajern. Gubili smo 1:0, propustili nekoliko odličnih prilika, ali smo se vratili rano u drugom poluvremenu. Pobjeda je sjajna, ali sve je i dalje otvoreno oko plasmana u polufinale".

Ronaldo je mogao i do het-trika u Bavarskoj, ali mu se nekoliko puta ispriječio odlični golman Bajerna Manuel Nojer, koga je pohvalio.

"Nojer je bio odličan, dosta je odbranio, imali sjajnu noć, ali je primio dva gola. Sve je to fudbal. Da je Vidal postigao gol iz penala sve bi bilo lakše za Bajern", zaključio je Ronaldo.

Revanš utakmica na stadionu Santijago Bernabeu igra se 18. aprila.