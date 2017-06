Samir Memišević: Nisam stoper snagator, volim totalni fudbal

Iza mene je debitantska sezona u evropskoj karijeri, koju mogu da ocijenim kao vrlo dobru ili čak i odličnu, sedam puta sam bio u timu kola holandske lige i mogu reći da su svi u klubu prezadovoljni, počevši od trenera, sportske javnosti i medija.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Samir Memišević, fudbaler Groningena i reprezentativac BiH, koji trenutno živi svoj san u zemlji lala, vjetrenjača i klompi.

"Groningen je divan grad za život, polako se uklapam, a i sama Holandija mi kao zemlja ekstremno prija. Odgovara mi način igre, jer nisam tipičan stoper snagator, igra se totalni fudbal, fudbal za gol više, u čemu uživam. Još sam mlad, moram mnogo da radim i nadam se da će zdravlje i sve ostalo da me posluži. Naravno da imam želju da idem dalje u karijeri, ali trenutno uživam", kaže Memišević.

NN: Igrali ste na više pozicija u toku sezone, koliko Vam je to bilo teško?

MEMIŠEVIĆ: Istina, osim pozicije stopera, pokrivao sam i pozicije lijevog, desnog beka i zadnjeg veznog. Trener Ernest Faber vjeruje da to mogu dobro da radim, a i za mene je to dobro, jer nisam ograničen i postajem polivalentan igrač. Moje je da odgovorim svakom zadatku koji mi se zada, ali činjenica je da sam doveden kao stoper i da me vjerovatno kao stopera jednoga dana žele prodati dalje.

NN: Imate ugovor do 2019, da li ostajete u Groningenu ili prelazite negdje?

MEMIŠEVIĆ: Cijena mi je na tržištu znatno porasla nakon dobre sezone, ponuda je bilo, ali klub neće da me pusti, jer misle da je rano i za mene i za njih. Politika Groningena je takva da dovodi igrače i kasnije ih proda za mnogo veću cijenu. Nadam se da bi mogao da odem korak dalje u karijeri, ali trenutno mi je zaista lijepo, klub je jako dobro organizovan.

NN: Koju zemlju vidite kao idealnu za igranje u daljoj karijeri?

MEMIŠEVIĆ: Svakako da je to Španija, gdje je način igranja sličan ovom u Holandiji, gdje se gaji lepršavi stil igre. I u Holandiji ima sjajnih timova, poput PSVa i Ajaksa, koji bi mi godili kao igraču, ali mislim da bi mi Španija najviše prijala. Ali opet, nikada ne znate gdje će da vas odvede profesionalni put.

NN: Reprezentacija BiH se remijem sa Grčkom udaljila od Svjetskog prvenstva. Da li je kasno za voz za Rusiju?

MEMIŠEVIĆ: Propustili smo neke šanse na utakmici sa Grcima, ali mislim da ništa nije nemoguće iako imamo teške i jake protivnike u daljem toku kvalifikacija. Šansa da odemo u Rusiju svakako postoji. Vidjećemo i kako će se razviti situacija zbog nereda nakon meča sa Grcima i da li će biti kazne. Bez obzira na to, mi moramo da ulazimo u svaku utakmicu kao da je finale. Ostaje nam nada da će Grci negdje da kiksaju.

NN: Hoćete li u narednom periodu postati standardni reprezentativac?

MEMIŠEVIĆ: Ako budem u formi i na nivou na kojem sam sada, mislim da mogu to postati, ali opet, sve je na selektoru, čije ću odluke uvijek poštovati. Moje je da budem zdrav i da pružam dobre partije, a za reprezentaciju ću igrati punog srca kad god budem pozvan.

Najljepše uspomene iz Bijeljine

NN: Pratite li rezultate Radnika, u kojem ste proveli tri sezone i osvojili Kup BiH?

MEMIŠEVIĆ: Pratim, naravno, svoj bivši klub, kao i cijelu Premijer ligu. Iz Radnika i Bijeljine nosim najljepše uspomene i redovno se čujem sa predsjednikom kluba Mladenom Krstajićem, s kojim sam prijatelj. Nedavno sam ih i posjetio i dobio fotografije iz vremena kada sam igrao za klub, što je za mene bilo jako dirljivo.

Otac me nije gurao

NN: Vaš otac Midhat je nedavno preuzeo klupu Slavena iz Živinica. Koliko Vam daje savjete u vezi sa karijerom?

MEMIŠEVIĆ: On se u moju karijeru nije mnogo miješao, niti me forsirao i gurao. Onako, kroz šalu zna da mi da savjete koji su izuzetni, ali ipak na kraju sve bude onako kako ja procijenim da je dobro za mene. Do sada je tim tokom sve ispalo dobro.