Saša Ilić: Prestići Zvezdu pa u penziju

Želim da 2018. prestignemo Crvenu zvezdu po broju titula i nakon toga mogu da idem u penziju, rekao je za "Nezavisne" legendarni kapiten FK Partizan Saša Ilić nakon što su "crno-bijeli" osvojili 27. titulu nacionalnog šampiona.

U veoma uzbudljivom finišu prvenstva Srbije Partizan je nakon 37. kola prvi prošao kroz cilj s tri boda više od ljutog sportskog rivala. Upravo ovom titulom dva kluba su ponovo izjednačena po broju šampionskih pehara iako je većim dijelom sezone izgledalo da će titula završiti na "crveno-bijeloj" strani Topčiderskog brda.

"Istina bilo je veoma teško osvojiti titulu, ali to nikada i nije lako. Napravili smo izuzetan niz od čak 36 utakmica bez poraza u svim takmičenjima i na kraju smo podigli pehar. Za to vrijeme smo dva puta porazili direktnog rivala i to nam je dalo vetar u leđa", izjavio je Ilić.

NN: Koliko je bilo teško osvojiti titulu posebno nakon nešto lošijeg starta prvenstva, kada je Crvena zvezda već stekla određenu bodovnu prednost?

ILIĆ: To je fudbal i tako do ide. Nismo počeli dobro, ali smo ubrzo podigli formu. Kako je vreme odmicalo, igrali smo sve bolje i to je sada najbitnije. Osvojili smo titulu i na taj način smo obradovali armiju navijača koji su uvek uz nas.

NN: Titulu ste ovjerili pobjedom protiv Mladosti od 5:0 i tada je uslijedilo veliko slavlje. Slike sa ulica Beograda su obišle region, sigurno je da Vam je podrška navijača bila od velike pomoći?

ILIĆ: Ambijent koji su priredili naši navijači je bio sjajan i na stadionu, a posebno je bilo nakon utakmice. Svi smo zajedno izašli na ulice i sigurno je da nam je uvek lakše da igramo i pobeđujemo kada imamo podršku vernih navijača.

NN: Ovo Vam je 11. titula osvojena s Partizanom i 15. trofej sa "crno-bijelima". Koja titula Vam je najdraža?

ILIĆ: Svaka titula mi je jednako draga i bilo bi lepo kada bismo sledeće godine prestigli Zvezdu po broju titula. Imam još godinu dana ugovora i nadam se tituli na oproštaju. Mnogo mi znači svaki trofej osvojen s Partizanom i sezona još nije gotova. Očekuje nas finale Kupa protiv Zvezde i sigurno je da nam je cilj osvajanje duple krune. Osvajanje još jednog trofeja bilo bi kruna sezone. Upravo zbog toga nemamo mnogo vremena za slavlje i već se spremamo za finale. Navijači su uz nas, nadam se da ćemo zajedno slaviti duplu krunu.

NN: Šta kažete na to što su iz redova Zvezde čestitali Fudbalskom savezu Srbije osvojenu titulu prvaka?

ILIĆ: Ne želim to da komentarišem. To me ne interesuje, ja sam fudbaler i moje obaveze su samo na terenu.

26.785 navijača bilo je na utakmici Partizana i Mladosti (5:0) koji su poslije togla slavili na ulicama Beograda.

48 pogodaka ove sezone postigli su Leonardo i Uroš Đurđević u dresu Partizana i podijelili su titulu najboljeg strijelca prvenstva.

"Titula za navijače"

Brazilac Leonardo bio je jedan od najzaslužnijih za 27. titulu Partizana. Sa 24 gola podijelio je titulu najboljeg strijelca Superlige s Urošem Đurđevićem.

"Čekao sam dugo ovaj trenutak. Volim ovu atmosferu. Ova titula je za navijače. Ne znam da li ostajem. Samo Bog zna... Vidjećemo", rekao je Brazilac.