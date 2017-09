Savićević: Da nije bilo Kelna, ne bi bilo ni Barija

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak protiv Kelna igraju meč drugog kola Lige Evrope, a predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG) i bivši fudbaler beogradskog kluba Dejan Savićević u razgovoru za "Mozzart sport" prisjetio se mečeva koje je njegov tim igrao u sezoni 1989/1990 protiv ovog kluba, ali je govorio i o predstojećem meču.

U tadašnjem timu Dragoslava Šekularca igrali su Prosinečki, Stojković, Stošić, Savićević, Marović, Stojanović...

Crvena zvezda je tada golovima Savićevića slavila na Marakani slavila 2:0 protiv njemačkog tima, ali je u revanšu poražena 3:0, pa je Keln prošao u četvrtfinale tadašnjeg Kupa UEFA.

"Ovom timu Crvene zvezde samo želim da bude pametniji nego što smo to bili mi. Poslije velikih 2:0 u Beogradu, kada sam ja postigao dva gola, mi nijesmo otišli u Keln na međunarodnu utakmicu, nego na izlet. To je bila lijepa šoping tura. Običan vašar i to nam se obilo o glavu. Da nije bilo tog Kelna, ne bi bilo ni Barija. Poslije te utakmice promijenila se organizacija kluba. Kao što rekoh, svačega je bilo u Kelnu. Bili smo u istom hotelu s navijačima i prijateljima kluba. Velika gužva, nijesmo bili koncentrisani. Tada smo dobili lekciju iz koje smo svi mnogo naučili. Od tada nas je klub „blindirao“. I godinu dana kasnije smo bili šampioni Evrope", kazao je Savićević u razgovoru za "Mozzart sport".

(NN/vijesti.me)