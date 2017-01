Skandal u Primeri: Barsa pokradena u Sevilji?! (VIDEO)

Katalonci odigrali samo 1:1 protiv Betisa, ali dugo će se još pričati o velikom previdu sudija koji nisu priznali gol gostima iako je lopta bila metar iza linije

Barselona je ponovo posrnula u potjeri za Realom, ali ovoga puta za kiks ima puno pravo da krivi sudije koje su bili direktni krivci za remi na “Viljamarinu” protiv Betisa – 1:1.

Vjerovatno najveća sudijska greška ove sezone dogodila se nedugo poslije gola Betisa u režiji Alegrije u 75. minutu.

Jedan od mnogobrojnih šuteva gostiju bio je, djelovalo je u tom trenutku, onaj pravi, za egal, ali…

Defanzivac Betisa dotrčao je do lopte koja je gotovo metar bila iza gol-linije, i izbacio je u polje, a njegovi saigrači potom otklonili opasnost.

Sudije su ostale nijeme. Igrači Barse bili su u nevjerici, ali uzalud su protestovali. Igra je nastavljena kao da se ništa nije dogodilo.

Ipak, pravda je zadovoljena u posljednjem minutu kada su Katalonci, zasluženo, postigli gol, međutim ne i da pobjede pa će Real imati priliku da uveća prednost na tabeli.

it seems at Betis Sevilla this does not count as a goal