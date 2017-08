Skolsu nije jasno zašto je Čelsi prodao Matića

Transfer Nemanje Matića iz Čelsija u Mančester Junajted i dalje predstavlja enigmu na Ostrvu, a posljednji u nizu koji ga je prokomentarisao je Pol Skols.

Legendarni vezista "Crvenih đavola" je srećan što je Srbin stigao na Old Traford, ali ni njemu nije jasno kako se to dogodilo.

"Sviđa mi se dovođenje Matića. Ali me iznenadilo malo. Zapitao sam se zašto ga je Čelsi prodao? On donosi agresivnost u Junajtedov vezni red, što je nedostajalo timu",rekao je Skols.

Matić je prošle sezone bio standardan u prvoj postavi kod Antonija Kontea u Čelsiju, na putu ka osvajanju Premijer lige.

"Mislim da je sličan Majklu Keriku u kontroli sredine terena, ali ono što on donosi, a Majkl nema, jeste ta agresivnost kada ima loptu, njegovi startovi. Omogućava saigračima da igraju. To je moglo da se vidi prošle sezone kada je bio fantastičan sa Kanteom, a to je omogućilo Azaru i Fabregasu više slobode u igri", dodao je legendarni vezista.

Srbin je u utorak imao zvanični debi za Junajted, u porazu od Real Madrida 2:1 u UEFA Superkupu, a "Crveni đavoli" su jedini gol u Skoplju postigli upravo nakon što je golman uspio samo da odbije dobar šut Matića sa oko 20 metara.

(B92)