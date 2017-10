Slavoljub Muslin za 'Nezavisne': Lepo se probuditi kao pobednik!

Fudbalska reprezentacija Srbije sinoć je pobjedom protiv Gruzije rezultatom 1:0 u Beogradu na stadionu "Rajko Mitić" osigurala direktan plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji.

Selektor Slavoljub Muslin u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne novine" govorio je između ostalog o dometima njegovog tima na Mundijalu, ali i prokomentarisao neuspjeh ostalih reprezentacija regiona.

Fudbalski stručnjak koji je nakon sedam godine posta "orlove" vratio na najveću svjetsku smotru, veliki uspjeh proslavio je kako kaže sa prijateljima i kolegama iz stručnog štaba.

"Lepo se probuditi kao pobednik. Noć je bila kratka. Sa mojim saradnicima iz stručnog štaba sedili smo do jutra. Lepo smo se družili i prisećali se svih ovih lepih momenata tokom godina zajedničkog rada. Bilo je lepo veče, nismo ni mi mogli da verujemo šta smo napravili, ali kada smo ujutru pročitali novine, videli smo da je to stvarnost. Osećaj je zaista lep, neopisiv. Bio sam tri puta prvak sa Crvenom zvezdom, osvajao sam dva puta Kup, ali odvesti svoju zemlju na Svetsko prvenstvo je nešto što me ispunjava i kao trenera i kao čoveka", rekao je između ostalog Muslin.

