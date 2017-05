Spektakl u režiji navijača Šalkea za 20 godina od osvajanja Kupa UEFA

Spektakl su na stadionu u Gelzenkirhenu napravili navijači Šalkea, koji su proslavili 20 godina od osvajanja Kupa UEFA i na koreografiju su potrošili tačno 19.991,45 evra.

Navijači ovog njemačkog kluba su se u maju 1997. godine radovali trijumfu protiv Intera koji je Šalkeu donio drugi trofej od četiri na međunarodnoj sceni. Novije generacije navijača su se potrudile da se mnogi na pravi način podsjete tog velikog uspjeha i na to su potrošili čak 120.000 evra, i to samo za koreografiju. Najveća stavka su bile plave i bijele zastavice, kojih je bilo po 30.000 i one su koštale nešto više od 45.000 evropskih novčanica.

U velelepnoj koreografiji je učestvovao cijeli stadion, a ono što je najzanimljivije projekat su finansirali sami od donacija navijača. Cijeli svijet je uživao u viđenom na meču protiv HSV-a (1:1) i to na posljednjoj ovosezonskoj utakmici u Gelzenkirhenu.

Navijači su se na tom susretu oprostili i od reprezentativca BiH Seada Kolašinca i Holanđanina Klasa Jana Huntelara, kojima je ugovor istekao, pa će na ljeto kao slobodni igrači napustiti Šalke. Ako je vjerovati medijima u Njemačkoj, sjajni defanzivac će preći u Arsenal, dok nije poznato za koga će igrati iskusni napadač koji je do sada u karijeri igrao za PSV, Ajaks, Real Madrid, Milan... a član Šalkea je od 2010. godine i drugi je najbolji strijelac u istoriji kluba sa 126 pogodaka na 239 utakmica u svim takmičenjima. Ispred njega je samo legendarni Klau Fišer, koji je stao na koti od 199 golova. Nije ni čudo što je Holanđaninu ovaj meč teško pao i od domaćeg terena se oprostio sa suzama u očima.