Srna pred najtežom sankcijom u karijeri

Koordinator doping-kontrole ukrajinskog prvenstva Maksim Becko za tamošnje medije ispričao je pojedinosti u vezi sa slučajem hrvatskog fudbalera Darija Srne, čiji je doping nalaz ukazao na postojanje zabranjene supstance.

Srna je obaviješten o nalazima doping-kontrole 18. septembra, a dobio je 10 dana da dostavi svoje objašnjenje.

Za tri dana, dakle 29. septembra bi se trebalo odlučiti o Darijevoj sudbini, odnosno hoće li ga se ukloniti iz svih takmičenja na teritoriju Ukrajine. Što se tiče UEFA-e, ona će donijeti odvojenu odluku, piše Jutarnji.hr.

Po onome što je rekao Becko, čak ako Srna i dokaže da nije uzeo doping, svejedno će morati snositi odgovornost. Srna se suočava sa suspenzijom od jedne do dvije godine.

Ovim povodom, novinari Jutarnjeg su razgovarali sa doktorom ‘vatrenih’, Zoranom Bahtijarevićem, jednim od potpredsjednika Zdravstvene komisije UEFA-e te članom Antidopinškog panela UEFA-e.

“Slučaj Darija Srne neću komentirati. Isto tako nisam komentirao ni slučaj Arijana Ademija, niti to imam pravo, niti išta konkretno znam o tome. Dakle, službeno ništa ne znam o Darijevu slučaju”, rekao je Bahtijarević.

On ka že da su sportisti sami odgovorni za sve što se nađe u njihovom orgamizmu.

“Mi učimo sportaše sve ovo vrijeme da su za sve što se nađe u njihovu organizmu, odgovorni oni sami! Takva su dopinška pravila. Ne možemo, dakle, govoriti je li to pravedno ili nije, tako je. Sportaš je uvijek odgovoran. Stalno govorim svim sportašima ove rečenicu: Ako vam bilo tko nešto ponudi, pa čak ako vam to ponudi vaš liječnik, ako vam čak ponudim i ja, pitajte što je to, o čemu se radi, je li to legalna supstanca. Ako niste sigurni, nikad ništa ne uzimajte, jer ćete na kraju vi biti odgovorni! Pitajte, milijun puta pitajte. Kad je Srna u pitanju, on se uvijek, doslovce uvijek konzultirao sa mnom. Ako se pokaže točnim da je nalaz pozitivan, onda ću kazati ono što sam već kazao; uvjeren sam da je riječ o nekakvoj pogrešci.

Kako kaže, antidoping pravila su se postrožila.

“Ne možemo uspoređivati slučajeve od prije pet ili manje godina, jer su pravila jako, jako postrožena. Evidentno s razlogom, jer, nažalost, dopinga je sve više. Javlja se veliki broj ljudi koji nisu educirani, neki kvazitreneri, kvazistručnjaci koji sportašima daju i propisuju nekakve suplemente koji će ‘sigurno’ djelovati. To je razumljivo, jer je riječ o golemu biznisu, tu se vrte veliki novci, proizvodnja suplemenata golemi je biznis”, rekao je doctor ‘vatrenih’ za Jutarnji.