Šta je Jelena Đoković poručila Ani Ivanović

Supruga drugog reketa svijeta Jelena Đoković oglasila se na društvenim mrežama povodom povlačenja Ane Ivanović iz bijelog sporta.

Za razliku od Novaka Đokovića čiji komentar još uvijek nismo čuli, Jelena Đoković je srpskoj teniserki uputile riječi hvale.

"Kakva neverovatna karijera. Ponosna sam na tvoju snagu, pozitvnost i želim ti da se fokusiraš na nove životne avanture. Srećno!", pište u tvitu Jelene Đoković.

Srpska teniserka Ana Ivanović završila je profesionalnu karijeru. Nekada najbolja teniserka svijeta, a danas na 63. mjestu na WTA listi odlučila je da kaže zbogom tenisu.

What an incredible career @AnaIvanovic Proud of u for being strong& positive & 4 turning ur focus to new life adventures! Good luck! https://t.co/Ru3sxwT7Qj