Stavio loptu na bijelu tačku, pa nestalo struje

Niželigaški fudbal nepresušan je izvor urnebesnih scena s terena poput utrčavanje životinja, ružnih startova, spektakularnih golova ili nestanka struje.

Upravo to se dogodilo na meču engleskih niželigaša Ebi Halton Junajteda i Sent Helens Tauna na kojem je Ebi u 95. minutu, kod rezultata 0:0 imao penal za pobjedu.

Napadač Đžoš Grem stavio je loptu na bijelu tačku, i baš kad se spremao izvesti penal, igralište je utonulo u mrak. Nije nestalo struje i niko nije greškom ugasio reflektore, već su oni bili spojeni na javnu rasvjetu koja se gasi u tačno u 22 sata, što znači da ih nije bilo moguće ponovo upaliti.

Ne bi ni to bio problem da momci iz Sent Helensa nisu "zapeli" na autoputu i zakasnili na utakmicu 25 minuta pa ona nije završila do "kobna" 22 časa.

Sudiji nije preostalo ništa drugo nego da prekine utakmicu konačnim rezultatom 0:0.

"Bili bismo zadovoljni s bodom, a kad smo dobili penal bio sam oduševljen činjenicom da bismo mogli i pobijediti. Pričali smo sa sudijom, ali on ništa nije mogao napraviti kad se nije vidio prst pred nosom. Vid ćemo šta će odlučiti čelnici lige", razočaran je bio Ebijev trener Dejvid Rili.

(index.hr)