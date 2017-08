Sudija koji je Šimuniću dao tri žuta kartona: Ronaldo je trebao biti kažnjen sa 12 utakmica

Kristijano Ronaldo dobio je pet utakmica zabrane igranja nakon što je odgurnuo sudiju koji mu je dao drugi žuti karton zbog navodnog simuliranja u španskom Superkupu. U svojoj kolumni za Daily Mail, bivši engleski sudija Grem Pol obrušio se na Špance jer Ronalda nisu kaznili sa maksimalnih 12 utakmica.

"S obzirom na okolnosti, razočaran sam jer Ronaldo nije dobio maksimalnih 12 utakmica kazne. Provukao se sa samo pet utakmica zabrane zbog napada na glavnog sudiju. Umjesto da se žale na drugi žuti karton (što je moguće u Španiji, na sreću nije u Engleskoj), uprava Reala bi trebala reći Ronaldu da prestane skupljati kartone skidanjem dresa. Znamo da je prekrasan, ali ne treba nas svake sedmice na to podsjećati", napisao je Pol pa dodao:

"To ga čini i ranjivim za drugi žuti. Fudbaleri iz Premijer lige moraju shvatiti da je dodirivanje, odgurivanje ili udaranje službenih osoba neprihvatljivo i da pet utakmica kazne ne pomaže. Djeca iz cijelog svijeta gledaju Ronalda i kopiraju ga. Takav igrač bi trebao biti uzor", zaključio je bivši engleski sudija.

Mudri Pol sada je naučio brojati do 12, ali kada je sudio nije mu išlo ni brojanje do dva. Proslavio se na utakmici Svjetskog prvenstva 2006. godine kada je Josipu Šimuniću dao čak tri žuta kartona prije nego što ga je poslao u svlačionicu. Osim Ronalda, Pol je kritikovao i Marka Livaju koji je, takođe za odgurivanje sudije, dobio četiri utakmice kazne. Da je Pol svirao u Superkupu, Ronaldo ne bi ni bio isključen jer to mu je tek drugi žuti karton...

(100posto.hr)