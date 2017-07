Sutra počinje prodaja ulaznica za utakmicu Borac-Čelik

Sutra počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za utakmicu prvog kola Premijer lige BiH između Borca i Čelika iz Zenice, koja se igra u nedjelju 23. jula na Gradskom stadionu u Banjaluci, sa početkom u 19.30 časova.

Ulaznice mogu da se kupe tokom cijelog dana na benzinskim pumpama Ideal petrola te u kafe baru Garijeva pivnica, a na Trgu Krajine će se prodavati u dva termina, i to od 11 do 13 časova, te od 20 do 22:30 časova. Na dan utakmice, ulaznice će se na Trgu Krajine prodavati od 10 do 14 časova, a na biletarnicama Gradskog stadiona od 15 časova do početka utakmice, saopšteno je iz FK Borac.

Fudbalski klub Borac takođe apeluje na sve navijače da u nedjelju na Gradski stadion dođu bar 60 minuta prije početka utakmice zbog očekivanih gužvi, kontrola na ulazima, ali i mogućnosti da u fan zoni, po promotivnim cijenama, konzumiraju proizvode njihovih sponzora i učestvuju u mnogobrojnim marketinškim akcijama koje klub pokreće.

Cijene ulaznica:

– KIDS 1 KM,

– sjeverna tribina 3 KM,

– istočna tribina 5 KM,

– zapadna tribina 8 KM,

– VIP 20 KM.