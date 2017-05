Švajnštajger otvorio dušu: Murinjo me nije oterao

Bastijan Švajnštajger je prva zvijezda gdje god da se pojavi. Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Njemačke je ortvorio dušu i progovorio o neprijatnom periodu provedenom više na tribinama, nego na terenu u dresu Mančester junajteda i otvoreno priznao da ga sa "Old Traforda" nije otjerao Žoze Murinjo.

- Razgovarao sam sa Murinjom. On je imao svoje mišljenje, ali mislim da nije on donio odluku. Mislim da ju je donio neko drugi. On je mogao da vidi da sam na treninzima i utakmicama bio pravi profesionalac, pa mislim da je to bila pogrešna odluka, ali sam je prihvatio. Čak i tada sam želio da pokažem da mogu da računaju na mene. Želio sam da igram za Junajted, jer je to bio moj san - priznao je Švajnštajger.

Njemac je sada velika zvijezda u timu Čikago Fajera koji sa klupe vodi Veljko Paunović. Švajnštajgera je u Mančester junajted doveo Luj van Gal ljeta 2015. i kod njega je odigrao 31 utakmicu. Kod Murinja je igrao samo na četiri meča.

(novosti)