Švajnštajger stigao u Čikago, dobio ovacije na aerodromu

ČIKAGO - Nekadašnji kapiten reprezentacije Njemačke Bastijan Švajnštajger doputovao je u Čikago, zajedno sa suprugom i bivšom srpskom teniserkom Anom Ivanović, gdje je na aerodromu dočekan ovacijama nekoliko stotina simpatizera.

Švajštajger je stigao na ljekarske preglede kako bi potpisao ugovor sa MLS ligašem Čikago Fajerom, koji sa klupe vodi srpski trener Veljko Paunović.

Nekadašnji fudbaler minhenskog Bajerna i Mančester junajteda istakao je da je ključnu ulogu u dolasku u Čikago imao baš Paunović.

"Sličan je Gvardioli, po stilu igre i viziji fudbala, oduševljen sam. To je bilo presudno da dođem u Čikago. Želim još da igram na visokom nivou i siguran sam da ću to pokazati", rekao je Švajštajger za New York Times.

Švajnštajer će se obavezati na jednogodišnju saradnju sa Čikagom uz platu od 4,5 miliona dolara.

Prethodnih godinu i po dana igrao je za Junajted, sakupio je samo 35 utakmica i bio u nemilosti menadžera Žozea Murinja, koji ga je prebacio u mladi tim.

On my way to Chicago with @anaivanovic! pic.twitter.com/H84Ma2XVkq — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 28, 2017

Za selekciju Njemačke odigrao je 121 utakmicu, uz 24 gola, i bio jedan od ključnih igrača tima na putu ka tituli prvaka sveta na Mundijalu u Brazilu 2014. godine.