Teri: Neće smetati ako ne odigra nijednu utakmicu do kraja sezone

Fudbaler Čelsija Džon Teri rekao je da mu neće smetati da ne odigra nijednu utakmicu do kraja sezone, ako bi to garantovalo uspjehe i trofeje londonskom klubu.

Dugogodišnji kapiten Čelsija skoro da ne igra ove sezone kod trenera Antonija Kontea i promjene sistema na 3-4-3. On je u avgustu bio tri puta u prvom timu i jednom u septembru, a jednom je u igru ušao sa klupe, u novembru protiv Evertona. Prednost imaju defanzivci Gari Kejhil, Dejivd Luiz i Sesar Aspilikueta.

Čelsi je prvi na tabeli Premijer lige i plasirao se u peto kolo FA kupa.

"Prvo i najvažnije, ekipa “leti”, igra nevjerovatno. Ponekad ne možeš ništa da uradiš. Počeo sam prve četiri utakmice u sezoni i povrijedio sam se. Izgubili smo na domaćem terenu protiv Liverpula i Arsenala, a trener me je pitao kada se vraćam na teren. Od tada smo 13 utakmica neporaženi, oporavio sam se, ali ne mogu da uđem u prvi tim. Igraču je to teško da prihvati, ali prihvati", rekao je Teri za “BT sport”.

Britanac je dodao da je Konte od početka bio iskren, pošto mu je rekao da se neće vratiti u tim koji već igra dobro.

"Iskren sam kada kažem da se zaista nadam da neću više igrati ove sezone, jer bi to značilo da je ekipa nastavila sa pobjedama. Da li to možete da čujete od igrača koji je pet godina u klubu? Mislim da ne. Da li to možete da čujete od igrača koji igra, ali se žali svake nedjelje? Ja se nijednom nisam požalio. Treniram nevjerovatno, moraš da radiš na pravi način zbog ljubavi i poštovanja prema klubu i zbog toga kakav je klub bio prema tebi prethodnih godina", rekao je 36-godišnji Teri.

Teri će na kraju sezone postati slobodan igrač, a rekao je da se nada nekom trenerskom poslu u klubu, u nekom trenutku.

"Volim klub i nadam se da ću se vratiti, za godinu, dvije, ove godine, zaista ne znam. To je nešto što želim da radim, da budem ambasador kluba. Kada pomislim na Čelsi, mislim na Lampsa (Frenk Lampard), Eša (Ešli Kol) i Didijea (Drogba)", naveo je Teri.