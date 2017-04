Teri napušta Čelsi nakon 22 godine

Džon Teri napustiće Čelsi na kraju sezone, zvanično je saopšteno iz ovog kluba.

Teri je u klubu proveo 22 godine, debitovao je davne 1998. i od tada je odigrao 713 mečeva i postigao 66 golova.

Bio je kapiten 578 puta, a sa Čelsijem je osvojio četiri titule prvaka Engleske (2005, 2006, 2010, 2015), pet FA kupova, tri Liga kupa, Ligu šampiona 2012. godine i Ligu Evrope godinu dana kasnije.

"Poslije 22 godine toliko je ljudi u ovom velikom klubu kojima treba da se zahvalim – trenerima, saigračima, ostalom osoblju i navijačima koji su me podržavali tokom svih ovih godina. Odlučiću na vrijeme o svojoj budućnosti, ali sada sam koncentrisan na to da tim ostvari uspeh ove sezone", kaže 36-godišnji Teri.

On dodaje da je sa klubom oduvijek imao fantastičan odnos.

"Tako će biti i kada završim karijeru. Razgovarali smo i, poslije pažljivog promišljanja, odlučio sam da je sada pravo vrijeme da odem. Osjećam da još mogu mnogo da pružim na terenu, ali istovremeno razumijem da će mi prilike u Čelsiju biti ograničene. Zauvijek ću biti Plavac i očajnički želim da sa još trofeja odem iz kluba", istakao je Teri.

Everybody at Stamford Bridge would like to express our enormous gratitude to John and wish him the very best of luck for the future. pic.twitter.com/Yo9NrXNBMs