Terzić: Spreman sam da odem, pokrali su nas

Trener Miodrag Božović je podneo ostavku, a na promociji novog trenera Boška Đurovskog, prvi se javnosti obratio generalni direktor Zvezdan Terzić.

"Mogu da kažem da sam radio odgovorno, časno i pošteno u intresu Crvene zvezde. Na toj skupštini ću podneti izveštaj o radu, a delegati će dalje odlučitit treba li dalje da vodim klub. Spreman sam i da odem, i mnogo veća imena su od mene odlazila. Sigurno je da ćemo jednog dana otići iz Zvezde, ali je obaveza svih nas je da je ostavimo u boljoj situaciji nego što smo je zatekli. Nisam sigran da su to radili moji prethodnici. Ono što jesam jeste je da je ostavljamo na zdravim osnovama, a to je da novo rukovstvo će imati bolju startnu poziciju. Dokle god sam ovde, boriću se do kraja. Imamo još tri prvenstvene i dve utakmice u Kupu. Sada ćemo imati bolji ambijent za rad".

On je ironično dodao i da je “sada u posljednja dva dana konačno regularno prvenstvo”.

"Svedoci smo svega šta se dešavalo i kakvu je hajku najprljaviju vodio Partizan sve vreme, i nagovestio sam da će to raditi, da je Zvezda držani projekat, da je Terzić kriminalac. Nas su pokrali u derbiju i dali Danilu Grujiću da ne isključuje Leonarda, koji je posle dao gol, niti je sviran faul nad našim golmanom".

Terzić je rekao da su pred neke utakmice dobili upozorenje.

"Imali smo saznanja da je instruisan derbi. Kada su poslali nesretnog Lukića na Voždovac, i nije svirao dva penala, i tada smo upozoravali. To je taj sudija koji je pokrao omladince na Brodarcu. Nisu to greške, imali smo saznanja da ima instrukcije kako da sudi. Poturaju onoj budali što vodi Partizan TV da urušava sve što je uradila Crvena zvezda. Oni koji su osvedočeni lopovi se sada pozivaju na kalčopoli".

