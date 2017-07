Top 10 najvećih zarada od transfera: Monako najbolji evropski "trgovac"

Dođe li do prodaje Kilijana Mbapea Monako bi ove sezone mogao oboriti vlastiti rekord i povisiti tabelu kada se radi o zaradi od transfera u samo jednoj sezoni.

Klub iz Kneževine ujedno je i jedini klub koji se na listi top 10 klubova po zaradi u jednoj sezoni nalazi dva puta.

10. Roma - sezona 2013/2014 - 111 miliona evra

Roma je u ovoj sezoni zaradila 111 miliona evra. Kroz sezonu 2013/2014 Romu je napustilo 16 igrača od kojih su neki prodani, a neki posuđeni. Najviše novca donijeli su im Markinjos, Erik Lamela i Bojan Krkić.

9. Real Madrid - sezona 2017/2018 - 118.5 miliona evra

Real je ovog ljeta inkasirao 118.5 miliona evra, a sezona još nije ni počela. Dovedeni su mladi perspektivni igrači Teo Ernandes i Dani Kebalos, a otišli su Alvaro Morata i Danilo, dok je i za Džejms uplaćeno 4,5 miliona evra na ime posudbe. Sav taj novac, uz nešto dodataka, mogao bi otići vrlo brzo na Monakovu adresu za kupovinu Kilijana Mbapea.

8. Benfika - sezona 2016/2017 - 120 miliona evra

Benfika i ove godine trguje odlično i već se približila zaradi od 100 miliona evra. Otišli su Ederson, Viktor Lindelof i Nelson Semedo i to im je donijelo velik novac. Ipak, prošla je sezona bila rekordna i Portugalcima donijela 120 miliona evra. Renato Sančez bio je najskuplji eksponat u toj generaciji, dok su blagajnu dobro napunili i Gonkalo Guedes i Nikolas Gaitan. Uz njih, budžet je popunjen i odlascima Eldera Koste, Nelsona Oliveire i Bebea.

7. Totenhem - sezona 2013/2014 - 122 miliona evra

Totenhem je uvijek bio na glasu kao opaki pregovarač koji će za igrača uvijek izvući puno više nego što bi ostali voljeli platiti. Tako su u sezoni 2013/2014 blagajnu napunili sa 122 miliona evra. Rekord je oborio transfer Gareta Bejla u Real Madrid, a ekipu su napustili i Steven Kaulker, Džermejn Defo, Klint Dempsi, Tom Hadlston, Skot Parker, Simon Daukins i Džejk Livermor.

Sparsi su ipak dobar dio tog kolača potrošili kako bi doveli Roberta Soldada i Paulinja.

6. Čelsi - sezona 2014/2015 - 124 miliona evra

Žoze Murinjo odlučio se za čistku i klubu donio 124 miliona evra. Otišli su David Luiz, Romelu Lukaku, Andre Širle, Rajan Bertrand, Demba Ba, Fernando Tores i Patrik Van Anholt. Osim što je napunio blagajnu kluba, Murinjo je iste godine Čelsiju donio i naslov prvaka.

5. Anži Mahačkala - sezona 2013/2014 - 148.5 miliona evra

Klub je osnovao milijarder Sulejman Kerimov i odobrio im budžet od oko 120 miliona evra po sezoni kako bi osigurao uspjehe u Rusiji i Evropi. Ipak, kako to obično bude s ekscentričnim milijarderima iz zemalja bivšeg SSSR-a, Kerimov je odlučio taj budžet smanjiti za dvije trećine, što je značilo prodaju igrača kako bi se nastavilo "normalno" živjeti.

Klub je napustilo 16 igrača među kojima i Villian, Igor Denisov, Kris Samba, Lasana Dijara i Žirkov. Anži je završio na 16. mjestu u ruskoj ligi, ali u blagajnu pospremio 148.5 miliona evra.

4. Atletiko Madrid - sezona 2015/2016 - 153 miliona evra

Atletiko je ove sezone utržio 153 miliona evra. Džekson Martinez koji je u klub stigao prije samo šest mjeseci, otišao je u Kinu za velike novce. Uz to, Arda Turan je potpisao za Barselonu bez da je imao pravo nastupa idućih šest mjeseci, a otišli su i Raul Jimenez, Mario Mandžukić, Tobi Aldervajreld, Mario Suarez, Raul Garsia i Miranda.

3. Monako - sezona 2017/2018 - 158 miliona evra

I bez Mbapea Monako ima sjajnu zaradu ove sezone. Za to je naravno zaslužan uspjeh iz prošle sezone u kojoj su osvojili francusko prvenstvo i ušli u polufinale Lige šampiona. Do kraja prelaznog roka je još mjesec dana, a iz Monaka su već otišli Benjamin Mendi, Bernardo Silva i Timo Bakajoko. Na listi za odlazak su i Fabinjo, Tomas Lemar i Kilijan Mbape, a ode li neko od njih Monako će skočiti na vrh ove tablice. Za Mbapea navodno Real nudi 180 miliona evra, a do sad je već zarađeno 158 miliona.

2. Juventus - sezona 2016/2017 - 164,5 miliona evra

Juventus je prošle sezone prodao Paula Pogbu u Mančester junited čime je postavio svjetski rekord, ali i napunio klupsku blagajnu. Ukupno su zaradili 164,5 miliona evra jer se, uz Pogbu koji je otišao u Mančester, Alvaro Morata vratio u Real Madrid, a klub su napustili i Roberto Perejran, Ernanes, Maurisio Isla i Simone Zaza.

1. Monako - sezona 2015/2016 - 169 miliona evra

I ponovno Monako. Klub iz Kneževine je rekorder sa zaradom od 169 miliona evra u sezoni 2015/2016. Prije dvije godine klub su napustili Enthoni Martial, Žofri Kondogbia, Lajvin Kurzava, Ajmen Abdenur i Janik Karasko. Ove sezone taj bi rekord mogli i poduplati.

(100posto.hr)