Totalni haos na Korzici, dva pokušaja linča fudbalera Liona

KORZIKA - Nisu rizični samo Balkan i istočna Evropa. Francuzi imaju svoje muke. Ovaj put sa Korzikancima. Huligani Bastije izazvali su velike probleme uoči utakmice sa Olimpikom u 33. kolu Lige 1 pošto su uletjeli na teren i fizički nasrnuli na igrače tima iz Liona.

Gostujućim fudbalerima nije preostalo ništa drugo nego da pobjegnu nazad u svlačionicu. Huligani se nisu šalili. Jedan od snimaka prikazuje izgrednika kako nasrće na Memfisa Depaja. Rezervni golman Matje Gorgelan je zadobio udarac. Sve je navodno i počelo tako što su Depaj i Gorgelan zamolili jednog domaćeg navijača da se skoni sa terena pošto se on zabavljao šutirajući lopte u Olimpikov gol.

Molbu nije prihvatio, već je odmah nasrnuo na Depaja, a to što Holanđanin nije ustuknuo samo je razbjesnilo cijelu tribinu, pa su gosti morali da se brane dok su bježali u tunel. Kad se sve završilo, "obični" navijači izviždali su ultras grupu huligana "Bastija 1905" koja je izazvala nerede.

Longer, 2-minute version courtesy of OL TV shows extraordinary attempt to attack Lyon players from SC Bastia "fans". pic.twitter.com/UAsnHwSyi0 — Get French Football (@GFFN) April 16, 2017

Jednom su im oprostili i vratili se na teren, međutim, drugi put nisu. Utakmica Bastija - Lion definitivno je prekinuta pošto su najvatreniji navijači kluba sa Korzike bili riješeni da linčuju gostujuće fudbalere.

Nakon prvog napada na njih uoči početka meča došlo je do odlaganja, a onda su igrači Liona vratili da igraju - iako apsolutno nisu imali obavezu da to učine - da bi na poluvremenu ponovo došlo do haosa.

Est c'est normal de voir un stadier faire ca? HONTEUX pic.twitter.com/Qjm0zs5CLx — Laura (@LauraSaive) April 16, 2017

Prvi snimci koji stižu pokazuju da su čak i redari učestvovali u napadima, što će situaciju u kojoj se Bastija našla učiniti još težom.

Predstavici domaćeg kluba željeli da se po svaku cijenu meč nastavi jer se plaše nereda, dok gostima iz Liona nije padalo na pamet da još jednom stavljaju glave u torbu.