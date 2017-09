U Sent Galenu preminuo legendarni jugoslovenski fudbaler

U švajcarskom Sent Galenu u četvrtak 28. septembra u 82. godini preminuo je osvajač zlatne medalje na OI u Rimu 1960. Željko Perušić.

Perušić je rođen 23. marta 1936. godine u Dugoj Resi gdje sa 14 godina počinje da igra za juniorsku selekciju, a kasnije i za seniore za koju je nastupao do 1956. godine kada prelazi u zagrebački Dinamo.

Za 'plave' je do 1964. godine i odlaska u inostranstvo odigrao 294 utakmice i postigao 23 pogotka. Bio je član selekcije Dinama koja je osvojila prvenstvo Jugoslavije u sezoni 1957/58, kao i kup 1960. i 1963. godine.

Za Minhen 1860 Željko Perušić je igrao od 1965. do 1970. godine i sa njemačkim klubom je osvojio prvenstvo SR Njemačke 1966. godine. Potom je otišao u švajcarski Sent Galen u kojem je igrao od 1970. do 1972. godine i s kojim je kao igrač – trener ušao u prvu ligu.

Od 1974. do 1977. godine Perušić je bio u luksemburškom Vaduzu, gdje je u 41. godini završio igračku karijeru.

Perušić je nastupio na Olimpijskim igrama 1960. godine u Rimu i bio je član jogoslovenske reprezentacije koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju. Iste je godine osvojio i srebrenu medalju u Parizu na prvom Kupu nacija, preteči evropskog prvenstva.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 27 utakmica. Debitovao je u Beogradu 15. decembra 1959. godine u kvalifikacijama za odlazak na olimpijske igre protiv reprezentacije Grčke, u utakmici u kojoj je Jugoslavija slavila s 4:0.

Od dresa reprezentacije oprostio se u Sofiji 28. marta 1964. godine, u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Bugarske u kojoj je Jugoslavija pobijedila s 1:0. Po završetku igračke karijere Željko Perušić ostao je da živi u Sent Galenu u kojem je proveo posljednje dane života.

(Novosti.rs)