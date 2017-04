U idealnom timu Premijer lige Kante, Azar, Kejn, Mane, Lukaku

Po četvorica fudbalera Čelsija i Totenhema našla su se u idelnom timu sezone u Premijer ligi u izboru engleske FA.

Na golu je čuvar mreže Mančester Junajteda David De Hea, odbranu čine bekovi Totenhema Kajl Voker i Deni Rouz, tandem štopera je iz Čelsija David Luiz - Geri Kejhil, u veznom redu su Dele Ali (Totenhem), Eden Azar (Čelsi), Ngolo Kante (Čelsi) i Sadio Mane (Liverpu), a u napadu Romelu Lukaku (Everton) i Hari Kejn (Totenhem).

Mjesto u najboljih 11 nisu našli Zlatan Ibrahimović i Aleksis Sančez, kandidati za najboljeg igrača Premijer lige i nagradu koja se dodjeljuje u nedjelju.

#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll