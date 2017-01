UEFA izbacila Partizan na tri godine iz Evrope!

Evropska fudbalska unija (UEFA) zabranila je fudbalskom klubu Partizan da igra i Ligi šampiona i Ligi Evrope naredne tri sezone zbog neisplaćenih dugova.

Šokantna vijest stigla je iz Niona za Partizan, ali kako stvari stoje, crno-beli će, ukoliko do kraja januara izmire dugovanja, biti u prilici da se na ljeto, kroz kvalifikacije, domognu grupne faze Lige šampiona ili Liga Evrope.

Iako je u prvi mah u etar puštena informacija da je Evropska kuća fudbala na tri godine suspendovala "parni valjak" iz svih takmičenja pod njenim okriljem, predsjednik kluba iz Humske Milorad Vučelić, ističe da ta sankcija stupa na snagu ukoliko crno-beli do kraja januara ne plate dugovanja pristigla na naplatu.

- Kažnjeni smo uslovno, ukoliko do 31. januara ne isplatimo 360.000 evra. Znamo za dug, ispištovaćemo sve do petka ili najkasnije početkom sljedeće nedjelje. Postoji reprogram duga, sve smo prijavili UEFA... Niko nije otkrio neki novi dug, on postoji i mora da se reguliše - rekao je za "Novosti" predsjednik Partizana Milorad Vučelić.

(b92)