Vahid Halilhodžić: Želim na SP 2018.

BANJALUKA - Niko ne zna da sam ja u životu i padao i ustajao. Poslije rata ovdje, ostao sam u košulji i hlačama, kaže prosavljeni bh. stručnjak i trener fudbalske reprezentacije Japana Vahid Halilhodžić, koji ovih dana boravi u Mostaru na kratkom odmoru.

Želja mu je da odvede i treću reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo, nakon Obale Slonovače i Alžira.

"Već sam dvije reprezentacije odveo za svjetska prvenstva, ako uspijem treću, to će biti stvarno podvig i kruna moje karijere, na šta ću biti ponosan, jer malo koji trener ima taj CV u kojem kaže da je kvalifikovao tri reprezentacije na Svjetsko prvenstvo. Biće teško, ali puno radim na tome i nadamo se da ću uspjeti za taj podvig i ići na SP 2018. godine u Rusiju", kaže popularni Vaha.

O životu u Japanu kaže:

"Moraš puno raditi, ponašati se onako kako se oni ponašaju. Nema neke sentimentalnosti. To je jedno liberalno društvo u kojem novac ima vrlo važnu ulogu. Ljudi moraju puno raditi da bi živjeli i obezbijedili sebi egzistencijalne potrebe. Jedno društvo koje meni odgovara i ja sam se istog momenta navikao na to društvo jer volim raditi i obožavam svoj posao. Što se tiče hrane i svega ostalog, ako imaš novaca, imaš svega", priča Halilhodžić i dodaje:

"Biti na čelu jedne takve selekcije, države koja ima 140 miliona stanovnika, koja je treća ekonomska velesila svijeta, je velika čast i obaveza i tako se moram ponašati".

Prošle godine na Kirin kup na njegov poziv nastupila je i BiH.

"Nisam bio zadovoljan što mi nisu najbolji igrači došli i malo me bilo to razočaralo, ali selekcija koja je bila došla fino se ponašala i pobijedila, zaradila ogromne novce. Jesu li zahvalni, to ne znam, poslije toga mi se nije nikad niko ni javio, samo znam da su otišli zadovoljni s punim bankovnim kontom", dodaje on.

Nakon zagrebačkog Dinama je izjavio da više ne želi da radi na Balkanu.

"Ne žalim što sam došao u Dinamo. Proveo sam u Zagrebu oko deset mjeseci, ljudi su me izvanredno primili, bio sam čak ljubimac čitavog Zagreba i Hrvatske. Bilo je nekih neugodnosti, ali sve je to dio sporta i tog folklora koji se događa u okviru sporta. Da ću ja jednog dana doći na ove prostore i raditi, to je teško, a u ovome momentu čak ta sama zamisao je velika utopija. Nikad ne reci nikad, ali to će se teško dogoditi. Međutim, ja ću se vraćati uvijek na ove prostore, ja sam odavde, ja sam tu rođen i jako sam ponosan na sve to", kaže Halilhodžić.