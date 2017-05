Ernesto Valverde zvanično je imenovan za trenera Barcelone, objavio je klub na svojoj stranici.

skusni stručnjak je nekadašnji fudbaler Barselone, sa kojom je osvojio Kup pobjednika kupova 1989. godine i Kup kralja 1990. pod vođstvom Johana Krojfa.

Tokom 15-godišnje trenerske karijere vodio je Espanjol, Olimpijakos, Viljareal i Valensiju.

