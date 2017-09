Van Nistelroj zbog Ronalda morao da napusti Mančester?

Prijatelj legendarnog trenera Mančester Junajteda Aleksa Fergusona, Alister Kembel, otkrio je kako je jedan od najboljih napadača u istoriji ovog kluba Rud Van Nistelroj 2006. godine bukvalno morao da napusti redove "crvenih đavola", zbog Portugalca Kristijana Ronalda.

"Aleks i Van Nistelroj su imali neke sukobe. Sve je puklo kada je Rud rekao Ronaldu da mu izgleda kako je Portugalac pronašao novog oca u Karlosu Kuerozu, pomoćniku Aleksa, i to tek nakon što mu je otac preminuo", napisao je Kembel u objavljenoj knjizi, javlja agencija Anadolija (AA).

Istakao je i da ga je Karlos nakon toga zamolio da ima više poštovanja prema Ronaldu.

"Rud je rekao da on jednostavno nikog ne poštuje u klubu. Kasnije je uputio izvinjenje Kristijanu, ali on to nije prihvatio. Reagovao je Aleks. Poslao je Van Nistelroja kući. Kasnije je odlučio da ga proda", dodao je Kembel.

Holandski napadač je 2006. godine napustio Old Traford i otišao u Real Madrid.

Van Nistelroj je igrao pet godina za Mančester, za koji je postigao 95 golova. U karijeri je još igrao i za Den Boš, Herenven, PSV, Real Madrid, Hamburg i Malagu.