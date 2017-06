Varnice na relaciji FK Borac - bivši članovi

Ljudi poput Slobodana Starčevića i Darka Maletića, koji nisu bili spremni za dogovor, neće stati na put Borcu do licence za Premijer ligu, rekao je juče Vico Zeljković, član UO "crveno-plavih".

Banjalučani su osvajanjem titule prvaka RS izborili povratak u bh. elitu i ostalo je još da dobiju licencu za takmičenje. To koče dugovanja prema bivšim trenerima, igračima i dobavljačima, a među njima su Starčević i Maletić za koje Zeljković kaže da nisu bili spremni za dogovor.

Član Upravnog odbora kluba je kazao da Borac Maletiću duguje 12.000 KM, a da su potraživanja bivšeg trenera Starčevića 10.000 KM.

"Na računu imamo novac da ih isplatimo, ali ćemo čekati posljednji dan i to najviše zato što su bili nekorektni. Starčević i Maletić nam neće stati na put do licence. Pokušali smo da se dogovorimo, ali oni nisu htjeli", rekao je Zeljković.

Starčević je u Borcu bio trener i sportski direktor, a sada s uspjehom vodi Krupu. Kazao nam je da se u klubu kao radnik vodio od januara 2013. do januara 2016.

"Za taj period je trebalo da dobijem 38.000 KM. Međutim, u februaru prošle godine smo se dogovorili da mi se isplati samo 10.000 KM za period od 1. januara do 1. juna 2013. kada sam bio trener. Ostala potraživanja sam im oprostio", počeo je Starčević i zatim nastavio:

"Želio sam dogovor. Da mi se isplati pola, a pola kad oni budu mogli, ali niko mi se ne javlja. Bio sam više nego korektan, a ovakve poruke su poziv na linč. Odmah da kažem da se ne bojim i da Borac niko ne mora da brani od mene".

Darko Maletić se krajem 2016. oprostio od aktivnog igranja, a posljednjih godinu dana karijere proveo je u Borcu. Za "Nezavisne" je kazao da mu je Borac ostao dužan osam plata i dodao da je sam snosio troškove operacije tetive u julu 2016.

"Od 11 plata sam dobio tri. Veći dio sezone sam igrao na svoju odgovornost i na kraju kad sam operisan - sam sa morao da platim i ne žele ni da čuju za to. Operacija je koštala oko 3.000 KM. Da ne kažem da me niko iz kluba ne zove. Htio sam da to riješimo mnogo ranije. Da su mi samo kazali da nemaju para - ne bi ništa ni bilo, ali ovo je vrhunac bezobrazluka. Htio sam da ovo riješimo prije šest mjeseci", zaključio je Maletić.

Pojačanja i prozivka

Mahir Karić, Ivica Guberac i Uroš Mirković juče su predstavljeni kao pojačanja FK Borac za narednu sezonu, a na prozivci u odnosu na igrački kadar iz prošle sezone pojavili su se Nemanja Janičić, Goran Galešić i Rio Suziki. Produženi odmor su dobili Ivan Delić, Boris Raspudić, Bojan Puzigaća i Siniša Radoja. Fudbaleri su sinoć trebali da obave prvi trening. Uz prozivku i promociju igrača, promovisan je i novi sponzor "Kozaraputevi".