Vatrena Deniz fudbalere dovodi do ludila, ali ne sudijskim greškama

Kod nas ljudi još uvijek s nevjericom gledaju kada se u sudijskom odijelu na fudbalskom meču pojavi žena.

Međutim, i kod nas i u svijetu je sve više žena koje se obučavaju da dijele pravdu na utakmicama.

Ono što fudbalerima pravi veliki problem jeste što ne znaju kako da odreaguju na neku odluku.

Tek poneki stidljivo prigovori, svjestan da je sudija dama.

Jedna od sudija koja je postala svjetski poznata jeste Deniz Bueno iz Brazila.

Ova djevojka je inače linijski sudija niže lige u Brazilu, ali je ipak privukla veliku pažnju medija nakon što je "Globo" objavio priču o njoj poslije zadnje utakmice na kojoj je dijelila pravdu.

Ona fudbalerima zadaje još jednu vrstu glavobolje. Naime, njen izgled prosto ne dozvoljava igračima da se koncentrišu na loptu.

Zbog svog seksi tijela ona je dobila i poseban nadima, koji joj se baš i ne sviđa.

"Neki me zovu 'seksi linijašica', ali ne sviđa mi se to. Ne mislim da sam seksi, a i radije bih da me posmatraju kao profesionalku", rekla je ova djevojka za "Globo".

Pogledajte galeriju i uvjerite se čemu taj nadimak: