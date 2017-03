Velikani žele Kolašinca, Bajić odbio PAOK

Ove zime Sead Kolašinac, fudbaler Šalkea, bio je korak do transfera u Juventus, ali se posao na kraju nije realizovao. Sada je red za njegove usluge duži i žele ga još Milan, Roma, Mančester Siti, Arsenal i Liverpul.

Njemački "Bild" je objavio da bi reprezentativac BiH mogao da bude jedan od najtraženijih fudbalera ovog ljeta, a sama lista zainteresovanih klubova dovoljno govori tome u prilog. Ugovor sa Šalkeom mu ističe na kraju sezone, tako da ga to čini još privlačnijim. Malo je vjerovatno da će produžiti saradnju sa klubom iz Gelzenkirhena, iako se sportski direktor Kristijan Hajdel trudi da ga ubijedi da ostane.

Dvadesettrogodišnji defanzivac u Šalkeu ima godišnju platu od dva miliona evra, dok bi u nekom od pomenutih klubova koji ga žele mogao da ima čak tri puta više, što njemački tim teško može da prati.

"Istakao sam već ono što želim i znam da me trener ne tjera ni na šta", rekao je Kolašinac.

S druge strane, Hajdel se nada kako bi defanzivac ipak mogao ostati u njegovoj ekipi.

"Poštujem to što još nije donio odluku. Nema nikakvih ultimatuma. U koji će klub otići? To ne znam, ali znam da vrijeme ne radi protiv nas. On zna koliko nam znači", rekao je čelnik tima iz Gelzenkirhena.

"Bild" tvrdi da je velika želja reprezentativca BiH da igra Ligu šampiona, što će teško moći sa Šalkeom koji trenutno ima 13 bodova manje od mjesta koje vodi u elitno takmičenje. Šalke je prošlog vikenda pobijedio Majnc s 1:0 i to golom Kolašinca, koji je nakon toga izabran u tim kola.

Odličnu partiju u 25. kolu Bundeslige pružio je i Ermin Bičakčić u dresu Hofenhajma, pa je i on izabran u tim kola u izboru "Kickera". Bičakčić je bio igrač utakmice u pobjedi svog tima nad Bajerom.

Nisu samo "zmajevi" u Bundesligi traženi na fudbalskom tržištu. Iako se tokom cijele zime spominjalo da će klubove mijenjati Edin Višća i Riad Bajić, oni su ostali u redovima Istanbula, odnosno Konjaspora. I ovog proljeća igraju sjajno, pa su tako i oni zaslužili mjesto u timu kola prvenstva Turske. Bajić je sa dva gola pomogao u pobjedi u gostima kod Fenerbahčea (3:2), dok je Višća imao po pogodak i asistenciju u remiju sa Karabuksporom (3:3). I oni će vrlo vjerovatno na kraju sezone mijenjati sredinu jer igraju sjajno. Bajić je drugi strijelac lige sa 12 pogodaka i navodno je najveća želja Fenerbahčea, a ove zime je odbio ponudu grčkog PAOK-a. Njegov menadžer Hadis Zubanović tvrdi da napadač Konjaspora u budućnosti karijeru želi graditi u "ligama petice". Bajić je u Konjaspor stigao iz Željezničara i ima ugovor do 2020. godine.

"Grčki klub je bio zainteresovan tokom zimskog prelaznog roka, ali igrač nije htio otići. Ako Riad dobro odigra preostalih devet kola u Turskoj mogao bi otići u Španiju, Italiju ili Njemačku jer ima ponuda i iz tih liga", kazao je Zubanović za turske medije.

Višća je bio strijelac osam puta i tome je dodao sedam asistencija. Njegov tim je drugi na tabeli sa dva boda manje od Bešiktaša i u posljednjih devet kola će voditi veliku borbu za titulu. Osim toga imaju sedam bodova više od trećeplasiranog Galatasaraja i samim tim i velike šanse da igraju barem kvalifikacije za Ligu šampiona naredne sezone.

Njih četvorica nisu jedini reprezentativci BiH kojima ove sezone mnogo stvari polazi za rukom. Tu je prije svih Edin Džeko koji nemilosrdno trese mreže u dresu Rome, kao i Miralem Pjanić koji je sa Juventusom na putu do nove titule prvaka Italije, a ujedno je i u četvrtfinalu Lige šampiona. U dobroj formi su Armin Hodžić (Dinamo), Vedad Ibišević (Herta), a svi osim Džeke će to moći da pokažu u subotu kada dočekuju Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018.