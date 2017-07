Venger: Patimo od trovanja hranom

Menadžer fudbalera Arsenala Arsen Venger rekao je da veliki broj njegovih igrača pati od trovanja hranom, a takođe je priznao da putovanje u različite klimatske uslove nije idealna priprema za novu sezonu. Per Mertezaker i Olivije Žiru propustili su pobjedu nad Bajernom zbog bolesti, dok je reprezentativac BiH Sead Kolašinac morao da izađe iz igre na poluvremenu jer se osjećao loše.

Isti slučaj je bio i sa Tiom Volkotom i Aronom Ramzijem. Novinare je interesovalo da li Venger smatra da su dugi letovi u različite vremenske zone i uslove vrijedni tolikog napora.

"To je dobro pitanje. Nažalost, nekad dajem loše odgovore na dobra pitanja. Ali, ako me pitate da li je to idealna fizička priprema, rekao bih da definitivno nije. Da li ima drugih prednosti? Da, pošto upoznajemo naše navijače širom svijeta. Veza unutar tima je lakša, pošto smo zajedno dvije nedjelje. S te strane može da bude pozitivno, ali ćemo pravi odgovor vidjeti na startu sezone", rekao je Venger.