Vlada Rusije zabranila ulaz navijačima na stadion

Ruska vlada zabranila je destinama navijača, uključujući i njihovom problematičnom vođi, da prisustvuju utakmicama na Kupu konfederacija.

Vlade je ovo uradila pošto su njihova lična dokumenta neočekivano poništena, saopštila je grupa koja pomaže navijačima u Rusiji.

Osim ulaznica za utakmice, navijačima je potrebna i "navijačka lična karta", koju izdaje ruska vlada kao mjeru da se izdvoje potencijalni izgrednici.

U Moskvi je uspostavljena višejezična telefonska linija (MFSC) putem koje se pruža pravna pomoć navijačima, a njeni zaposleni saopštili su da su brojnim navijačima poništene "navijačke lične karte", nekoliko sati prije jučerašnje utakmice Rusije i Novog Zelanda, kojom je otvoren Kup konfederacija.

Pošto im je taj dokument poništen, ulaznice za utakmicu su bile nevažeće.

MFSC je saopštila da je primila "desetine poruke od navijača zbog poništavanja prethodno izdatih kartica", da za poništavanje nisu navedeni razlozi i da planiraju žalbe.

Prema ruskom zakonu, vlasti imaju pravo da ukinu dozvole navijačima da prisustvuju utakmicama Kupa konfederacija i Svetskom prvenstvu 2018. godine. Vodja ruskih navijača Aleksandar Šprigin, koji je prošle godine u dva navrata bio izbačen iz Francuske zbog nasilja između ruskih i engleskih navijača u Marseju na Evropskom prvenstvu, rekao je da je njegova "navijačka lična karta" poništena i da je čuo za 50 istih slučajeva.

On je agenciji Associated press rekao da je vozio od Moskve do Sankt Peterburga kada je dobio obavještenje putem imejla da mu je navijačka kartica nevažeća.

"U suštini, za to nema razloga. Nikada nisam prekršio zakon na fudbalskoj utakmici, nikada nisam bio uhapšen. Ne znam zbog čega se ovo dogodilo", rekao je Šprigin. On je dodao i da su članovima brojnih navijačkih grupa Lokomotive i Dinama iz Moskve poništene kartice.