Vodeći se spremaju za šampionsku trku

Zvanično je danas počeo zimski prelazni rok u BiH u kojem zasad najviše mogu da budu zadovoljni u redovima Željezničara i Zrinjskog, koji su dodatno pojačali ionako jak igrački kadar, pa nas očekuje uzbudljiva borba za titulu u BHT Premijer ligi BiH.

Prvih 18 kola jesenjeg dijela sezone jasno je pokazalo da je aktuelni prvak Zrinjski prvi kandidat za titulu, ali kako se bliži proljeće Željezničar postaje sve jači i sigurno je da će šampionska trka biti uzbudljiva iako "plavi" imaju šest bodova manje od "plemića".

Između njih na tabeli nalazi se Sarajevo, koje je takođe kandidat za trofej. Prelazni rok traje do 17. februara pa sve ekipe u BHT Premijer ligi BiH imaju još vremena za angažovanje pojačanja.

Sedam fudbalera zadužilo je opremu "Želje" do sada u ovom prelaznom roku, među kojima su provjereni igrači poput Adnana Bobića, Ivana Crnova, Gorana Zakarića i Zajka Zebe, koji su već ostavili dubok trag igrajući na bh. terenima.

Željezničar je tako u isto vrijeme oslabio rivale jer su pojačanja stizala redom iz Slobode, Zrinjskog, Širokog Brijega, Čelika... "Plave" je napustilo nekoliko igrača, među kojima su Adnan Šećerović, Milivoje Lazić, Aleksandar Kosorić..., koji su imali manje ili više zapažene uloge u prvom dijelu sezone.

Zrinjski u nastavak sezone ulazi sa novim trenerom pošto je iznenada sporazumno ras-kinuta saradnja sa Vinkom Marinovićem, koji je prošle sezone u Mostar donio titulu. Njega je naslijedio Ivica Barbarić, koji je polako po-čeo da rješava igračku ukrštenicu. I u mostarskoj ekipi su pažljivo birali pojačanja, pa su do sada četiri igrača potpisala ugovore, a uskoro bi to trebalo da uradi i Saša Kajkut, koji dolazi iz Krupe. Sigurno da će ih biti još.

"Potrudićemo se da što prije iskristaliziramo igrački kadar. Trenutno imamo mali problem sa velikim brojem stranaca. Vjerovatno će biti odlazaka i dolazaka. Naši igrači imaju određenu cijenu i prestiž i vrlo je moguće da bude odlazaka, ali ćemo tražiti pojačanja", rekao je trener Zrinjskog.

Najmanje aktivno do sada bilo je Sarajevo, koje će kao i svi klubovi u BiH imati vremena do 17. februara da angažuje željena pojačanja. U "bordo" timu su prije početka prela-znog roka uspjeli da dogovore dva pojača-nja, i to Sanjina Lelića iz Olimpika i Emir Pla-kala, koji je došao iz Metalegea.

Pojačanja Željezničar

ime i prezime pozicija došao iz

Adnan Bobić golman Sloboda

Danijel Stojanović odbrana Zrinjski

Ivan Crnov vezni red Široki Brijeg

Goran Zakarić vezni red Dinamo Z.

Aldin Ćeman golman Željezničar U-19

Dino Hasanović vezni red Čelik

Zajko Zeba vezni red slobodan igrač

Pojačanja Sarajevo

ime i prezime pozicija došao iz

Sanjin Lelić vezni red Olimpik

Emir Plakalo golman Metalege

Pojačanja Zrinjski