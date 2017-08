Vranješ: Puzigaća nije kriv za poraz

Kada primiš gol u prvom napadu, poslije četvrtog minuta ostaneš s igračem manje, pa se desi i da promašiš penal, onda šta drugo da očekuješ osim poraza, rekao je Željko Vranješ, trener Borca, nakon poraza od Mladosti iz Doboja kod Kaknja s 0:1.

Pred oko 5.000 gledalaca na Gradskom stadionu u Banjaluci Mladost je nastavila pobjednički niz i jedina je ekipa s maksimalnim učinkom nakon tri kola BHT Premijer lige BiH. Najveća uzbuđenja viđena su u prvih 16 minuta. Aladin Šišić je postigao pogodak u 2. minutu, a samo 120 sekundi kasnije isključen je Branko Ojdanić, defanzivac Banjalučana. Borac je do izjednačenja mogao u 16. minutu, ali Bojan Puzigaća nije iskoristio penal. Imali su "crveno-plavi" još nekoliko prilika, a nakon meča javnost u Banjaluci za poraz je najviše krivila glavnog sudiju Admira Šehovića, koji je u finišu meča pokazao još jedan crveni karton i to za strijelca jedinog pogotka. Uz to je podijelio još 13 žutih kartona, dok su na preostalih pet utakmica podijeljena 22 žuta kartona.

"Šteta što nismo zabilježili pobjedu i zadržali maksimalan učinak. Žao mi je što smo doživjeli neuspjeh, a posebno zbog naših navijača, koji su nas bodrili svh 90 minuta", izjavio je Vranješ.

Trener Borca je kazao da je Puzigaća bio njegov izbor za izvođača najstrože kazne i to najviše zbog toga što je rijetko propuštao da realizuje penal.

"Kada je nosio dres Sarajeva imao je stoodstotan učinak sa 11 metara, a i u minulom šampionatu RS je bio siguran. Ovako ostaje nam da žalimo za propuštenim, a Puzigaća nije krivac što smo izgubili", jasan je Vranješ, koji je dodao:

"Loše smo otvorili utakmicu i to je naš protivnik znao da kazni ranim vođstvom, koje je do samog kraja uspio da sačuva."

Bakir Šerbo, pomoćni trener Mladosti, nakon meča bio je veoma zadovoljan osvajanjem tri boda koja su njegovoj ekipi omogućila da bude sama na vrhu tabele.

"Igrali smo protiv jedne od najboljih ekipa u BiH. Nama je pripalo prvo poluvrijeme, postigli smo gol na samom početkom i stekli igrača više i to je odredilo dalji tok meča", rekao je Šerbo, koji je zaključio da bodovi zasluženo idu u Doboj kod Kaknja.

Transparent

Nakon skor sat vremena igre na Gradskom stadionu u Banjaluci, navijači Borca, popularni "lešinari", istakli su transparent na kojem je pisalo "Oluja zločin bez kazne".

17.057

KM prihod je Borca od prodaje ulaznica za utakmicu protiv Mladosti.

Posjeta

Široki B. - Čelik 1.000

Radnik - Zrinjski 700

Željezničar - Vitez 3.000

Krupa - Sloboda 500

Sarajevo - GOŠK 3.000

Borac - Mladost 5.000

Sljedeći Željezničar

U Borcu naravno nisu zadovoljni nakon što su prosuli bodove kod kuće, a priliku za popravni će imati narednog vikenda kod Željezničara.

"Moramo da izvučemo pouke iz ovog meča. Treba da vidimo gdje smo griješili kako nam se nešto slično ne bi ponovilo protiv Željezničara. Sigurno je da nas čeka zahtjevan susret, ali se nadamo da možemo ostati neporaženi", rekao je Željko Vranješ, trener Borca.