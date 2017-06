Žardim na klupi Monaka do 2020.

Francuski fudbalski šampion Monako produžio je ugovor sa svojim trenerom, portugalskim stručnjakom Leonardom Žardimom do ljeta 2020. godine.

Žardim je stigao u Monako 2014. godine, a ove sezone je s klubom iz Kneževine stigao do prvog naslova prvaka nakon 17 godina i to igrajući atraktivan i efikasan fudbal, a uspjeha je imao i u Ligi šampiona u kojoj je stigao do polufinala.

"Nastavićemo raditi na ovom ambicioznom projektu s jednakom strasti s kojom smo i započeli. Uvjeren sam kako je budućnost Monaka vrlo uzbudljiva", kazao je Žardim.

Vadim Vasiljev, potpredsjednik Monaka, rekao je da je Leonardo je jedan od najboljih trenera u Evropi.

"Bez obzira na brojne ponude odabrao je nastaviti svoju avanturu u Monaku što dokazuje našu ambicioznost", izjavio je Vasiljev.

(HRT)