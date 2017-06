Zeljković: Neki žele da ne dobijemo licencu

Licenca za takmičenje u BHT Premijer ligi BiH za FK Borac i dalje je pod znakom pitanja iako će fudbaleri danas (19 časova) protiv Rudar Prijedora proslaviti titulu prvaka RS. Vico Zeljković, potpredsjednik kluba, ističe da nema mjesta panici iako neki, kako kaže, žele da Borac ne dobije licencu.

Nakon samo godinu dana u Prvoj ligi RS Borac se vraća u bh. elitu, a danas će odigrati posljednji meč ove sezone. Fudbaleri su obavili svoj dio posla na terenu već odavno, a sada čelnici moraju da riješe neke nagomilane probleme kako bi dobili licencu od N/FS BiH. Do petka moraju da pošalju dokumentaciju u Savez, a tada bi trebalo da zasjeda Prvostepena komisija za licenciranje. Ukoliko tada ne prođu monitoring, imaće dodatni rok od sedam dana kako bi sve riješili do zasjedanja Drugostepene komisije i to će svim klubovima biti posljednja šansa.

"Jedno je jasno: moramo da riješimo sve probleme. Očigledno je da postoje ljudi koji žele da Borac ne dobije licencu i uslovljavali su klub. O njihovim imenima ćemo pričati kada dobijemo licencu. Želim samo da im poručim da neće uspjeti u svojim namjerama", rekao je Zeljković, koji je istakao da pojedinci ne žele ni da pričaju sa čelnicima kluba i da će učiniti sve da takvi budu odmah isplaćeni:

"Svako sada kroji svoju kapu. Stvara se neki novi Borac i učinićemo sve da isplatimo one koji ne žele da se dogovaraju, ali dok ova Uprava bude u klubu za njih će biti zatvorena vrata Gradskog stadiona".

Zeljković nije želio da javno iznosi njihova imena jer je postupak licenciranja još u toku, ali je istakao da bi to mogli da urade naredne sedmice.

"Niko ne spori da prema njima imamo dugovanja, ali činimo sve kako bismo svima platili. Bez obzira na to jasno je da neki ljudi nisu spremni za razgovor", izjavio je potpredsjednik kluba.

Bez obzira na probleme van terena, fudbaleri Borca danas će proslaviti titulu prvaka RS i nakon meča 32. kola Prve lige RS protiv "rudara" biće im uručene medalje i pehar namijenjen prvaku. Osim toga, ulaz na istočnu tribinu Gradskog stadiona će biti besplatan. Nakon ovog meča slijedi vrlo kratak odmor za fudbalere Borca pošto je prozivka zakazana za 15. juni. Pripreme će biti obavljene od 25. juna do 9. jula na Zlatiboru, a preostalo vrijeme će ekipa trenirati u gradu na Vrbasu.