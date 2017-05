"Željo" će se žaliti UEFA

Nezadovoljni raspletom u pretposljednjem kolu BH Telecom Premijer lige, kada su izgubili čelnu poziciju na tabeli i šanse za osvajanje titule sveli na minimum, juče su se oglasili i iz Fudbalskog kluba Željezničar.

Najavili su da će u vezi s novonastalom situacijom obavijestiti i Evropsku fudbalsku asocijaciju (UEFA), ali i druge nadležne organe.

"Željezničar ima pravo i obavezu oglasiti se povodom dešavanja na utakmici u Bijeljini, a sve u interesu zaštite sporta i regularnosti takmičenja. Nevjerovatno je da se pitanje državnog prvaka rješava jednom nepoštenom sudijskom odlukom u korist Zrinjskog u 94. minuti utakmice", navodi se između ostalog u saopštenju tima sa "Grbavice".

Naglasili su i da saopštenje nije alibi za njihove slabe igre u posljednjih nekoliko utakmica, nego ukazivanje na nepravilnosti.

"Smatramo da o svemu treba da budu upoznate i institucije UEFA. Zbog toga ćemo cijeli slučaj prijaviti institucijama N/FS BiH i UEFA, ali i pozvati nadležne državne organe da ispitaju sva ova dešavanja", istakli su "plavi".

Mostarce su prozvali da su i ranije bili u sličnim situacijama.

"I nije ovo prvi put da se dešavaju ovakve stvari, dovoljno se sjetiti 2014. godine i načina na koji je tada Zrinjski stigao do presudne pobjede u duelu protiv Olimpica i na kraju osvojio titulu, a neke stvari isplivale su na površinu u aferi 'cener'. Osim toga, kako to da fudbaleri Zrinjskog već slave titulu prvaka BiH, da li to znači da je i ishod utakmice u Mostaru Zrinjski - Sloboda već poznat?", pitaju se na "Grbavici" i dodaju:

"Želimo da vjerujemo da će se u posljednjem kolu na fer i sportski način riješiti pitanje novog prvaka BiH te da će ekipa uvijek rječitog trenera Vlade Jagodića odbraniti sopstveno dostojanstvo i boriti se časno i pošteno".