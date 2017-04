"Željo" odobrio 1.090, Sarajevo tražilo najmanje 1.500 ulaznica

Derbi ne smije biti seoski vašar i mora mu se vratiti stari sjaj, smatra Mirza Varešanović, bivši proslavljeni fudbaleri, a potom jedno vrijeme i trener FK Sarajevo.

Uoči subotnjeg 110. prvenstvenog derbija "vječitih" rivala Željezničara i Sarajeva strasti je uzburkala odluka Uprave tima sa "Grbavice" da gostujućim navijačima odobri 1.090 ulaznica. Uslijedila je ekspresna reakcija sa "Koševa", čiji su čelnici tražili da preispitaju odluku podsjetivši da je njihov minimalan zahtjev 1.500, što smatraju logičnim s obzirom na nedavno proširenje kapaciteta "Grbavice". U protivnom zaprijetili su da će ubuduće i navijačima "Želje" na "Koševu" biti značajno ograničen pristup uz moguće pregrađivanje jedne od tribina koja do sada tradicionalno kompletna pripadala gostima. Ultimatum je stigao i iz Udruženja navijača FK Sarajevo. Popularne "Horde zla" najavile su bojkot predstojećeg derbija.

Za nekadašnje aktere najveće utakmice u BiH i jedne od najvećih na prostorima bivše SFRJ prepucavanja između čelnih ljudi klubova su nedopustiva.

"Svakome ko želi treba omogućiti da bude dio spektakla. Ovakav način komunikacije može samo stvoriti dugoročan problem i narušava ugled derbija, odnosno dovodi ga ne nivo 'mahalske' utakmice. To nikome nije u interesu", smatra Varešanović.

S obzirom da su iz Željezničara svoj potez pravdali policijskim zahtjevima za pravljenje širokih tampon zona između dvije navijačke grupe, a s ciljem prevencije nereda, Varešanović ističe da upravo čelništva dva kluba treba da budu pozitivan primjer.

"Ako već govorimo o sigurnosnom aspektu i preventivnom djelovanju, onda tri dana prije jedne velike utakmice potencirati priču i prepucavanje dva kluba o ulaznicama sigurno nije dobar način. To samo dodatno podiže tenzije među navijačima. Bespotrebno se stvara neprijateljska atmosferu. U Sarajevu su porodice iz jedne kuće podijeljene na navijače Željezničara i Sarajeva. To su rođaci, prijatelji, kumovi, komšije, kolege, koji žele doći da navijaju za svoj klub, da gledaju kvalitetan fudbal", poručio je Varešanović.

Uprave klubova prozvao je i nekadašnji legendarni golman Željezničara Dragan Škrba. Smatra da rukovodeći ljudi sebe stavljaju u prvi plan.

"Derbi treba da bude praznik sporta. Ovaj maltene može da odluči i prvaka, a mi se, umjesto lijepim stvarima, bavimo navijačima i međusobnim optuživanjem. Prije rata navijači jednog i drugog kluba išli su skupa na utakmice. Danas čelnici klubova svojim izjavama raspiruju vatru bez potrebe. Medijskim istupima afirmišu sebe i oni postaju zvijezde umjesto da to budu igrači. Slikaju se predsjednici, sekretari i direktori klubova i guraju u prvi plan, a ne igrači", poručio je Škrba i dodao:

"Stvaraju se tenzije, sve to kasnije utiče na igrače koji nervozu prenesu na teren pa onda obično u zadnje vrijeme gledamo lošu i nezanimljivu utakmicu koju obilježe dešavanja na tribinama umjesto na terenu. Uprave klubova moraju drugačije postupiti."

Policijska evidencija

Navijačima Sarajeva zasmetala je i najava kupovine ulaznica uz ličnu kartu, te dostavljanje podataka policiji. Iz "Želje" su i juče bili kategorični da neće popustiti i ostaju pri svojim odlukama.

"Ako je prije ulazilo 3.000 navijača Sarajeva na 'Grbavicu', to nije naš problem. Vjerovatno je to bilo pod nekim pritiskom. Što se tiče bojkota 'Hordi zla', to nije lijepo čuti, ali ni to takođe nije naš problem nego njihov", kazao je Mirsad Šiljak, direktor FK Željezničar.

13.449

sjedećih mjesta je trenutni kapacitet stadiona "Grbavica" uključujući i novoizgrađenu istočnu tribinu

672

mjesta su pet posto, koliko je prema Pravilniku N/FS BiH domaćin dužan najmanje ustupiti gostima

11.

derbija odigrao je Dragan Škrba, a bio je i kapiten i jedan od svjedoka osnivanja navijačke grupe "Manijaci" 1987. godine.