Željo predstavio dva posljednja pojačanja

Fudbalski klub Željezničar je deset dana prije početka drugog dijela sezone u Premijer ligi BiH predstavio dva posljednja pojačanja, koja su stigla u prvenstvenoj pauzi.

Riječ je o Semiru Kerli, povratniku u redove Željezničara iz kazahstanskog Irtiša i Muhamedu Musi, koji je na Grbavicu stigao na šestomjesečnu pozajmicu iz istanbulskog Basaksehira, trenutno drugoplasiranog tima turske Superlige.

Tokom predstavljanja novih igrača sportski direktor kluba Aldin Čenan je istakao da od obojice očekuju dosta toga u nastavku sezone, zbog čega su i dovedeni u zimskoj pauzi.

"Stigli su nam Musa i Kerla i veoma smo zadovoljni zbog toga. Sa Istanbulom smo dogovorili saradnju u oba smjera i Musa se priključio ekipi u Antaliji. Nadamo se da će pokazati sve ono dobro što smo mogli vidjeti od njega tokom priprema u Turskoj. Kerla bi trebao dati ono što treba Željezničaru. On i igrački i karakterno pripada ovom klubu", kazao je Čenan.

Kerla će po treći put u svojoj karijeri imati priliku da nosi dres "plavih" s Grbavice s kojima je u prethodna dva navrata osvajao trofeje.

"Drago mi je što sam ponovo tu. Dosta toga se izmijenilo u infrastrukturi kluba. Još se upoznajem s igračima i stručnim štabom. Kada sam razmišljao šta me može dovesti u Želju osim ljubavi, tražio sam motivaciju i osjećaj koji me vodi tokom karijere. Kada sam sagledao sve stvari, prije svega dobru organizaciju kluba, odlučio sam da po treći put dođem. Privuklo me to što su ovdje ljudi kojima nije bitan njihov ego, nego svaki igrač i svi smo im podjednako važni. Mislim da je Željezničar primjer kako trebaju kod nas biti organizovani klubovi", rekao je Kerla i izrazio nadu da neće imati previše problema zbog toga što je propustio dosadašnji dio priprema.

"Nastojao sam da treniram i da se održavam, jer sam profesionalac. Nije mi prvi put da se moram prilagođavati. Najbitnije je da sam tu i da se postepeno uvodim u sistem rada našeg trenera. Učiniću sve da se što prije adaptiram na ekipu, ligu i sve ostalo", rekao je on.

Musa, prvi Nigerijac u istoriji Željezničara, je naglasio da je za njega izazov što će imati priliku da igra Premijer ligu BiH, te da se nada da će opravdati očekivanja rukovodstva i navijača kluba.

"Jako sam sretan što sam dio ovog velikog kluba. Trenirao sam u Antaliji i sjajno sam primljen od trenera i novih saigrača. Nadam se da ću pružiti sjajne igre, zbog čega sam došao ovdje. Treninzi su izuzetno naporni i jako mi se sviđa trener i njegov način rada. Volim biti spreman za ono što me čeka tokom sezone i zato sam jako zadovoljan. Za mene je najvažnije da igram na najvišem nivou, a ono što sam mogao do sada vidjeti Željezničar igra takav fudbal", rekao je Musa.

Željezničar će u subotu u Vrapčićima odigrati još jednu kontrolnu utakmicu prije početka drugog dijela sezone, a rival će im biti Velež.

U 19. kolu Premijer lige BiH sarajevski "plavi" će 26. februara gostovati kod Krupe na Vrbasu. Željo nakon 18 odigranih kola u prvom dijelu sezone zauzima treće mjesto sa 32 boda, šest manje od lidera Zrinjskog i dva od drugoplasiranog Sarajeva.