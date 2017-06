Zidan: Nismo favoriti

Trener Real Madrida Zinedin Zidan rekao je da u finalu Lige šampiona nema favorita i da u igri ekipe u predstojećem duelu sa Juventusom neće ništa mijenjati.

"Svi znamo koliki je pritisak u Real Madridu. Mi smo uvijek favoriti, ali u stvarnosti, u finalu nema favorita. Nismo favoriti, ali nije ni Juventus. Šanse su 50-50. Ali, ponovo smo u finalu i sve je moguće".

"Ove sezone smo obavili mnogo posla, osvojili smo titulu u Primeri i ušli u finale Lige šampiona. Najvažnije je da smo svi spremni", rekao je Zidan.

Fudbaleri Reala igraju u subotu od 20.45 u Kardifu protiv Juventusa u finalu Lige šampiona. Real će pokušati da postane prva ekipa koja je odbranila trofej u Ligi šampiona. "Kraljevski" klub je do sada osvojio 11 trofeja prvaka Evrope, a Juventus dva.

"Ništa nećemo mijenjati. Pričaćemo o utakmici i to je sve. Ništa se ne mijenja, ništa ne bi trebalo da se mijenja. Radićemo stvari onako kako uvijek radimo i vidjećemo", naveo je bivši fudbaler Juventusa i Reala.

"Naravno, igra na sredini terena je veoma važna. Mnogo je teško sprečiti protivnika da postigne gol. Možeš da igraš fantastično 80 ili 90 minuta i na kraju da primiš gol i to je to. Ali, to želiš od svojih napadača. Tokom karijere mi je bilo teško, ne da asistiram, a postigao sam i nekoliko važnih golova, ali ne mnogo golova", rekao je on.

Zidan nije želio da otkrije koji tim će izvesti sutra, pošto mediji nagađaju da li će igrati Isko ili Garet Bejl.

"Oni mogu i zajedno da igraju, a sve je moguće. Ono što je dobro je to što su svi moji igrači spremni i žele da igraju. Ne samo psihički, oni moraju da budu spremni i fizički. To me sada najviše zanima, svi su u dobroj formi i na visokom nivou", naveo je on.

Zidan je pohvalio Kristijana Ronalda.

"Kristijano Ronaldo bi bio zvijezda da smo igrali zajedno, pošto on postiže golove. To je najvažnije, postići golove i spriječiti golove. Očekujem otvorenu utakmicu. Živio sam i igrao u Juventusu i znam da oni ne igraju samo defanzivno. Kristijano je dobra osoba, pošto brine za druge. Najvažnije je ono što on radi profesionalno. On uvijek želi više. Čaki i na treninzima želi da pobijedi. On ima nešto u sebi, rođeni je vođa, posebno na terenu", dodao je Zidan.

Bivši kapiten francuske reprezentacije rekao je da svi očekuju od Reala i Juventusa odličnu utakmicu.

"U fudbalu moraš da daš sve od sebe. Izgubio sam mnogo utakmica i znam da je moguće izgubiti. Isto je za Juventus. Pokušaćemo da igramo našu igru, znamo da ćemo igrati protiv sjajnog tima", naveo je on.

"Da ste mi kao djetetu rekli da ću doživjeti sve ovo, ne bih vam verovao. Ali, proživeo sam to, živim i uživam. Uživam u svemu što nam se događa, ja sam samo trener, jedan od mnogih. Zaista je lijepo što ponovo igramo u finalu i kao u Milanu, spremni smo da igramo" rekao je Zidan.

