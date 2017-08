Zidan kao Muta Nikolić: Sve je to normalno

Francuski stručnjak Zinedin Zidan zadovoljan je poslije pobjede nad Mančester Junajtedom da njegovi igrači nisu izgubili glad za pobjedama.

Tim sa kojim je Zidan osvajao Ligu šampiona kao igrač, sada je sa njim na klupi po drugi put pobijedio u UEFA Superkupu.

Savladan je Mančester Junajted sa 2:1 golovima Kazemira i Iska, Real je početkom juna odbranio titulu u Ligi šampiona, pa su novinari poslije meča konstatovali da fudbalska evolucija odgovara Realu.

"Nije to evolucija nego pitanje rada. Imamo mnogo talentovanih igrača koji naporno rade i možemo da osvojimo mnogo stvari sa igračima koji su gladni pobjeda. Meč je bio skoro savršen, malo smo se mučili u drugom poluvremenu, ali je to sve normalno", rekao je Zidan.

On je dodao da bi treći gol iz šanse Gereta Bejla zatvorio utakmicu, ali je uprkos tome ekipa imala karaktera da istraje do kraja. Real je do sada vezao 66 utakmica u kojima je postigao gol. Sljedeći 'ispit' je jedan od najtežih, Barselona.

"Znamo da ćemo imati jake protivnike tokom sezone koja počinje u nedjelju. Hoćemo da se spremimo za naredne izazove savršeno, da stvari radimo bolje nego u prethodne tri ili četiri utakmice", rekao je Zidan i dodao da ima mnogo timova koji mogu da pobijede Real.

"Sezona je duga i teška, a ova će biti još teža za nas, ali ipak moramo da nastavimo sa istom željom kao i do sada", zaključio je francuski stručnjak.

(B92)