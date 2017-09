Zidan zaplakao kad je čuo šta mu je otac poručio preko filma

Udaranje glavom Marka Materacija u finalu Svjetskog fudbalskog prvenstva 2006. trenutak je koji je obilježio fudbalsku karijeru Zinedina Zidanea, bez obzira na pregršt sjajnih utakmica koje je pružao u dresu Juventusa, Real Madrida i Francuske.

Žuta minuta velikog Zizua u produžecima meča Francuske i Italije u Berlinu bila je dio dokumentarnog filma kojega je o životu sadašnjeg trenera Real Madrida pripremila francuska javna TV stanica TF1 za emisiju Telefoot.

"Nisam ponosan na to. Nisam ponosan na tu gestu zbog svih mladih ljudi, trenera i volontera koji fudbal čine drugačijim", poručio je Zidan koji se emotivno slomio kad je u filmu čuo očeve riječi kako ga voli.

Video | Zidane between laughter & tears as he watches a documentary of his life during an interview with @telefoot_TF1 pic.twitter.com/h7tTiZFvOm