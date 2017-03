Zilkić zbog povrede neće na "Grbavicu"

Almedin Zilkić neće biti u kombinacijama trenera Slobode Vlade Jagodića za derbi susret prvog kola Lige za prvaka na "Grbavici" protiv Željezničara.

U jednom od duela u prijateljskoj utakmici protiv federalnog prvoligaša Gradine iz Srebrenika, koju su Tuzlaci pobijedili rezultatom 4:2, zadobio je potres mozga.

"Bio sam u velikom strahu za njega, ali srećom, nakon detaljnih pregleda u bolnici ljekari su konstatovali da je u pitanju lakši potres mozga. Međutim, iako nije ništa ozbiljno, u pitanju je ipak veoma teško očekivati da on zaigra u subotu protiv Željezničara. I ljekari su mu preporučili mirovanje i nema potrebe da rizikujemo", kazao je Jagodić.

Zilkić je ujedno treći igrač Tuzlaka koji se povrijedio na prijateljskim utakmicama u ovoj reprezentativnoj pauzi. Aleksandar Lazevski i golman Azir Muminović požalili su se na bolove nakon dvomeča sa hrvatskim prvoligašem Cibalijom. Ipak, zdravstveni problemi neće umanjiti ambicije na gostovanju u Sarajevu. Sloboda je tradicionalno tvrd rival "plavima", a nekadašnji trener Borca, Čelika, Kozare se uzda i u svoj dosadašnji lični omjer sa timom sa "Grbavice", gdje su Tuzlaci zadnji put gorčinu poraza osjetili 2011. godine.

"Gledajući neku svoju ličnu dosadašnju statistiku, ekipe koje sam vodio na 'Grbavici' obično su bile uspješne. I ovoga puta dolazimo s tom namjerom. Igraćemo rasterećeno bez pritiska. Uvijek su utakmice ova dva kluba bile neizvjesne i očekujem tako i sada", rekao je Jagodić.

Za sjajnu seriju Željezničara od osam utakmica bez poraza, do čega sedam pobjeda, i to bez primljenog gola, kaže da će to njegovim momcima biti samo motiv više.

"To nam može samo biti dodatni impuls da protiv jednog tako jakog protivnika napravimo dobar rezultat. Idemo na 'Grabavicu' da pokušamo pobijediti. Ustalom, i naše prethodno gostovanje na 'Grbavici' je završeno 1:1, imali smo odličnu pirliku i da pobijedimo, pa zašto ne razmišljati da to možemo postići sada", smatra Jagodić.

Susret Željezničar - Sloboda igra se u subotu u 19 časova, a poslužiće i za svečano otvaranje istočne tribine, zbog čega domaćini očekuju rekordnu posjetu i veliku podršku sa tribina.