Žoze Murinjo dobio ulicu u rodnom gradu

Portugalski fudbalski stručnjak i trener engleskog Mančester junajteda Žoze Murinjo dobio je ulicu u rodnom gradu Setubalu, u Portugalu.

U saopštenju iz Mančester junajteda navedeno je kako je zbog uspjeha koje je postigao u fudbalu, po Murinju nazvana ulica u njegovoj domovini. Tako je ulica Rua da Saude u Setubalu, preimonavana u ulicu Žozea Murinja.

Murinjo je tim povodom boravio u rodnom gradu, gdje mu je uručena i plaketa, a na ceremoniji je rekao:

“Veoma sam uzbuđen i ponosan. Svima se zahvaljujem. Kada dođem u Setubal lijepo mi je. Mnogo volim ovo mjesto”, poručio je Murinjo.

