Zrinjski i Željezničar igraju jedan od derbija sezone BHT Premijer lige

Osam golova Zrinjskog i Željezničara u prethodnom kolu trebalo bi da budu najbolja garancija i najava kvalitetnog i zanimljivog današnjeg derbija ove dvije ekipe "Pod Bijelim brijegom" u 2. kolu Lige za prvaka.

Iako je o konačnom raspletu u BH telekom Premijer ligi još rano govoriti, mnogi se slažu da bi današnji susret mogao značajno uticati na nastavak sezone. Sa osam vezanih pobjeda "Željo" je prišao na samo bod zaostatka vodećim "plemićima", koji nakon eliminacije iz Kupa imaju samo jedan zadatak, a to je odbrana titule šampiona.

"Biće to teška i, nadam se, kvalitetna utakmica. S obzirom na to da su naše dvije ekipe u prošlom kolu pokazale efikasnost, priželjkujem da se to desi i sada. Ja bih bio nadasve zadovoljan da i jedna i druga ekipa odigraju fer i korektno", kaže trener Zrinjskog Blaž Slišković, čija je ekipa u subotu iz Mostara ispratila Krupu sa 4:0, dok su "plavi" bili bolji od Tuzlaka sa 4:2.

Trener tima sa "Grbavice" Slavko Petrović kaže da danas u gradu na Neretvi ne bi bio nezadovoljan i podjelom bodova. Slično je govorio i uoči gostovanja u novembru pa su njegovi puleni slavili 4:0.

"Pokušaćemo sve da ponovo pobedimo u Mostaru i da ovo prvenstvo napravimo još zanimljivijim. Međutim, u svakom slučaju, nerešen rezultat u Mostaru ne bi bio loš ishod za nas", rekao je Petrović.

Fudbaleri Sarajeva gube korak za vodećim dvojcem. Ipak, predaje nema. Povratak u trku za tron najavili su dobrim rezultatom protiv Slobode, kojoj se žele revanširati za prošlomjesečni poraz.

"Računica je sasvim jasna. Ako želimo ostati u trci za vrh, a želimo, onda u Tuzlu moramo ići da vratimo izgubljene bodove", rekao je Senad Repuh, trener u stručnom štabu Sarajeva.

Domaćini, koji su tradicionalno neugodan rival Sarajlijama, znaju da će zadatak sada biti teži.

"Optimista sam iako me zabrinjava što primamo mnogo golova. Želimo nova tri boda, ako remiziramo sa Sarajevom smanjujemo šanse, ali nećemo odustati", rekao je trener Slobode Vlado Jagodić.