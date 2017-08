Zvanično: Keita Balde u Monaku, Laciju 30 miliona

Keita Balde novi je igrač Monaka, saopštio je klub sa Azurne obale.

Prethodnih nekoliko mjeseci spekulisalo se o prelasku mladog Senegalca u timove u Seriji A, međutim Monako je iskočio sa ponudom i "Nebesko plavi" su je prihvatili.

Transfer je vrijedan 30 miliona evra, s tim što bi mogao da naraste za još pet kroz razne bonuse.

"Veoma sam srećan što sam došao u Monako. Kada dobijete ponudu od ovakvog kluba odmah je prihvatate. Ovo je pravo mjesto za mene, veoma sam srećan što sam došao u ovako jaku grupu sa odličnim igračima", rekao je Keita na promociji u Monaku.

Keita ima 22 godine i prošao je omladinsku školu Barselone, kada se 2011. godine pridružio Laciju. Pored Keita, Monako je dogovorio saradnju i sa Stevanom Jovetićem.

