Zvezdin golman o debiju: Nestvaran osjećaj, mogli smo i ubjedljivije

Novi golman Crvene zvezde Milan Borjan nije mogao poželjeti bolji debi u crveno-bijelom dresu.

Sparta je pred najvjernijim navijačima pobijeđena 2:0, iskusni golman je uspio da sačuva mrežu, pa njegov tim sa velikim optimizmom čeka revanš u Pragu.

"Moji utisci su veoma pozitivni, želim da zahvalim navijačima zato što su me tako lijepo dočekal i aplaudirali. Nestvaran osjećaj. Nisam mogao da poželim više od ovoga. Kada sam izlazio na teren, naježio sam se. Ne mogu to da vam opišem. Mnogo mi je drago što smo pobijedili ovu utakmicu i što nismo primili gol. Tako treba da nastavimo. Nisam imao previše posla večeras zahvaljujući odbrani i cijeloj ekipi koja je odigrala dobro u defanzivi. Ali ovakve utakmice su najteže - kada nemaš puno posla i dođe jedna akcija u kojoj svi gledaju u tebe. Srećom, to se danas nije desilo", rekao je Borjan.

On smatra da su mogli i ubjedljivije da pobijede.

"Moglo je biti i 3:0 ili 4:0, ali zadovoljni smo ovim rezultatom. Atmosfera u ekipi je odlična, imamo komunikaciju i to se vidjelo na terenu", rekao je novi golman Zvezde.

Filip Stojković je takođe dao svoj doprinos da Zvezda ne primi gol i sa velikom prednošću otputuje u Češku.

"Najbolja utakmica otkako se ova ekipa okupila. Igrali smo fenomenalno, na to je došao i rezultat. Naš zadatak u zadnoj liniji bio je da ne primimo gol, a naprijed da barem jedan postignemo. Postigli smo dva i idemo u Prag sa lijepom prednošću", zaključio je Stojković.

(sportklub.rs)