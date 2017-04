Zvijezda Evertona nokautirana u diskoteci: Snimak 'zapalio' Twitter

Fudbaler Evertona Ros Barkli glavni je akter tuče u jednoj diskoteci u Liverpulu. Na njegovu žalost tu noć će htjeti da zaboravi što prije.

Snimak koji je objavljen na Twitteru prikazuje Barklija koji razgovara sa drugim muškarcem u diskoteci.

Njihov razgovor je trajao nekoliko sekundi, a onda je Barkli nokautiran.

Ros je spustio ruku na rame muškarca s kojim je razgovarao, a ovaj mu je uputio tri udarca šakom i zavalio ga na pod.

Evertonov fudbaler mogao je da prođe i gore da se nisu umješali i momci koji su stajali pored njih i odvukli napadača.

Nije poznato šta je razlog sukoba, ali "Daily mail" piše da bi uzrok mogla da bude rasprava o utakmici u kojoj je Everton pobijedio Lester rezultatom 4:2.

Tuča nije prijavljena policiji, ali je ipak pod istragom.

"Policija je svjesna snimka napada u baru u Liverpulu. Incident nije prijavljen, ali utvrđujemo okolnosti", saopšteno je iz policije.

Ross Barkley getting cleaned out in a club last night [@ThatHeavyKid] pic.twitter.com/NAIJIxOPZf